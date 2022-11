Brugse leerkracht Christel Minne schrijft boek om kinderen te leren schaken

De Brugse leerkracht Christel Minne schreef met ‘Later word ik koningin’ een grappig en historisch prentenboek waarmee ze kinderen vanaf vier jaar meeneemt in de wereld van het schaken.

Christel Minne geeft al jarenlang les in Freinetschool Klimop – als leerkracht en zorgondersteuner – en het is ook daar dat ze met het gegeven van schaken bij jonge kinderen in contact kwam. “In Freinet laten we veel ruimte voor expressie van de leerlingen en tijdens een van de lessen vertelde een zesjarige leerling dat hij kon schaken”, vertelt Christel.

“Dat wekte natuurlijk wel wat verbazing op, maar bij mij vooral ook interesse. Met de school zijn we dan een project rond schaken gaan uitwerken. Schaken is educatief immers bijzonder interessant. Kinderen krijgen er heel wat vaardigheden door mee, zoals ruimtelijk en wiskundig inzicht, vooruitziendheid, planning, mentale flexibiliteit en stressbeheersing. Om mezelf te bekwamen in het schaken, behaalde ik het certificaat Schaakcoach C, uitgereikt door de Vlaamse schaakfederatie. Uiteraard loopt dat schaken bij de jongste kinderen nog onder begeleiding, maar kinderen zijn vlug weg met de basisideeën.”

Doe-boek

Christel schreef haar boek Later word ik koningin vanuit de vaststelling dat er wel behoorlijk veel boeken zijn over schaken, ook voor kinderen, maar dat die allemaal nogal droog en fantasieloos zijn. “Ik wilde een boek maken met veel ruimte voor fantasie, spelletjes en historische figuren die bij kleuters en jonge leerlingen tot de verbeelding spreken”, zegt Christel.

“Het verhaal in mijn boek staat in rijmvorm en de tekeningen tonen de schaakregels. Mijn boek is echt bestemd als doe-boek en er hoort dan ook een toolbox bij met een deel voor de individuele schaaktrainer – zoals ouder, grootouder of therapeut – en aan de ommezijde een deel voor een groepsbegeleider, zoals schaakcoach of leerkracht. Ik ga binnenkort met pensioen en voor mij is dit boek zo’n beetje een nalatenschap. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk leerkrachten en begeleiders ermee aan de slag gaan om het schaken bij kinderen aan te leren.”

(PDV/foto DC)