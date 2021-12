Brugse bib huldigt wetenschapper met boek

In Brugge is het boek “Boeken uit Brugge. Studies over Brugse boekgeschiedenis” voorgesteld. Het is een eerbetoon van de Openbare Bibliotheek Brugge aan wetenschappelijk medewerker Ludo Vandamme die met pensioen ging.

De boekpublicatie en de studienamiddag die er aan verbonden was, is het afscheidsgeschenk dat de bib aanbood aan Ludo Vandamme, gespecialiseerd in oude drukken. Het boek verzamelt vijfentwintig opstellen waarin telkens één Brugs boekenitem wordt belicht.

Op de lezingen werden enkele nieuwe vondsten gepresenteerd. Zo belichte de Brugse ere-hoofdstadsarchivaris dr. Noël Geirnaert een nieuwe visie op de leuze “Plus est en vous” van de 15de-eeuwse politicus en mecenas van Lodewijk van Gruuthuse. Kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester bewees dat de Proosdij op de Burg in Brugge werd gebouwd naar de plannen van onder andere kunstschilder Jacob van Oost de oudere. Historica Hilde Van Parys belichtte een minder bekend aspect van de bekende drukkerij-uitgeverij Desclée-De Brouwer, namelijk de publicatie van luxueus verzorgde kinderboeken van onder andere Stijn Streuvels en Felix Timmermans.

Het boek is een uitgave van Brugse Uitgeverij Van de Wiele in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Brugge. (CW)