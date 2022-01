Bruggeling Pieter Gaudesaboos enige Vlaming op shortlist Boon-prijzen

De shortlist voor de Boon, de nieuwe Vlaamse literatuurprijs voor de beste Nederlandstalige boeken, is vrijdag bekendgemaakt. Opvallend is dat er onder de tien genomineerden maar één Vlaming zit, Bruggeling Pieter Gaudesaboos. Op vrijdag 24 maart weten we wie de eerste Boon-prijzen wint. De prijzen worden uitgereikt in Oostende.

Niet minder dan 677 boeken werden er ingezonden voor de eerste editie van de Boon. Die nieuwe prijs wil jaarlijks zowel het beste Nederlandstalige boek voor fictie en non-fictie bekronen als het beste kinder- en jeugdboek in ons taalgebied.

677 boeken

Uit de stapel van 677 boeken selecteerden de jury’s in december al vijftien titels per categorie. Nu is de shortlist bekend en blijven er nog vijf titels per categorie over.

In de categorie fictie en non-fictie gaat het om: De gevangenisjaren van Erdal Balci, De poel van Pauline de Bok, Jaguarman van Raoul de Jong, Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld en Willem die Madoc maakte van Nico Dros.

Kinder- en jeugdliteratuur

In de categorie kinder- en jeugdliteratuur zijn dit de vijf resterende kanshebbers: De Tunnel van Anna Woltz, Een zee van liefde van Pieter Gaudesaboos, Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk en Yvonne Lacet, Lennox en de gouden sikkel van Zinzi Zevenbergen, Brian Elstak en Hedy Tjin en Schaduw van Toet van Lida Dijkstra en Djenné Fila.

Opvallend: slechts één van de tien genomineerden, Pieter Gaudesaboos, is een Vlaming. De jury van de Boon voor fictie en non-fictie schrapte uit de longlist ook enkele gevestigde namen als David Van Reybrouck (Revolusi) en Tom Naegels (Nieuw België), net als jong talent Tobi Lakmaker (De geschiedenis van mijn seksualiteit) en Lale Gül, auteur van de besteller Ik ga leven.

Publieksprijs

De auteurs van alle titels op de shortlist krijgen alvast elk 2.500 euro, tenzij ze de Boon winnen, die 50.000 euro per categorie bedraagt. Daarnaast kunnen ze ook de publieksprijs in de wacht slepen, goed voor nog eens 5.000 euro per categorie. Voor die publieksprijs kunnen lezers vanaf zaterdag 15 januari stemmen.

Op 24 maart 2022 weten we wie de eerste Boon-prijzen in de wacht sleept. De prijsuitreiking vindt plaats in Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende.