Illustrator Pieter Gaudesaboos presenteert ‘Een zee van liefde”

‘Een zee van liefde’, dat is de titel van de nieuwste worp van schrijver en illustrator Pieter Gaudesaboos. Het was zijn oudste dochter Leah die hem de insteek gaf voor zijn nieuwste prentenboek. “Het is een universeel verhaal over de liefde geworden. Laten we onze kinderen opvoeden met verhalen waarin diversiteit en verdraagzaamheid de norm zijn.”

Pieter Gaudesaboos (42) is afkomstig uit Brugge, maar woont en werkt ondertussen al enkele jaren in Gentbrugge. Pieter en zijn partner Thomas zijn de ouders van Leah (7) en Suzie (4). Het was zijn oudste dochter die hem de aanzet gaf voor ‘Een zee van liefde’, Pieter’s nieuwste 80 pagina’s tellende prentenboek voor kinderen. “Toen mijn dochter Leah – toen 5 jaar – me vroeg wat liefde is, moest ik toch even nadenken. Want al is liefde iets heel eenvoudig, als holibivader wou ik haar een zo volledig mogelijk antwoord geven. Maar bij elk antwoord stelde ze een nieuwe vraag. Tijdens dat gesprek hebben we heel veel gelachen, maar het gesprek inspireerde me ook tot een nieuw prentenboek.”

Pinguïn en beer

‘Een zee van liefde’ is een universeel verhaal over de liefde geworden. “Dat was voor mij een vereiste. Ik wou niet in clichés of kitsch vervallen. We leven bovendien in een wereld waarin liefde nog steeds verontwaardiging en agressie uitlokt. Laten we onze kinderen opvoeden met verhalen waarin diversiteit en verdraagzaamheid de norm zijn”, vervolgt Pieter.

Voor zijn verhaal vertrok hij vanuit twee vragen die zijn dochter stelde. Ten eerste ‘kun je verliefd worden op iemand die helemaal anders is dan jezelf?’ en ten tweede ‘kun je verliefd worden op iemand die helemaal hetzelfde is?’ “Het verhaal gaat over een pinguïn die naar een eiland vaart om een beer zijn liefde te verklaren. De pinguïn is rationeel, draagt een das en een hoedje. De beer is een coole surf dude die in een groot huis aan het strand woont. De beer weet niet wat liefde is en moet er in eerste instantie om lachen als de pinguïn zijn liefde verklaart. Maar tijdens die zomer krijgt hij zelf gevoelens voor de pinguïn. Je ziet de twee verliefd worden op elkaar. Wanneer de pinguïn na zijn vakantie vertrekt, begrijpt de beer wat liefde is. Het zijn de kleine dingen die ervoor zorgen dat je iemand graag ziet, waarom je het fijn vindt om bij iemand te zijn.”

Hetzelfde geslacht

Zonder dat het expliciet vermeld wordt, is het duidelijk dat pinguïn en beer van hetzelfde geslacht zijn. “Het boek gaat niet over mezelf, maar in elk boek steek je natuurlijk een stukje van jezelf. Ik wou vooral dat het verhaal herkenbaar is en vertrouwd aanvoelt. Geen spectaculaire dingen, maar een eenvoudig antwoord op de vraag ‘wat is liefde’ op maat van kinderen”, besluit Pieter.