Bruggeling Jonathan Jetten leest zondag op jeugdboekenfeest voor uit ‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’

‘Vulkaankonijn in lichterlaaie’ is de nieuwste worp van Jonathan Jetten. Het tweede boek voor kinderen van de Bruggeling raakt opnieuw maatschappelijke thema’s aan. De auteur haalde de mosterd voor zijn verhaal uit zijn eigen leven. “Mijn zus Nathalie werd geadopteerd en mijn echtgenoot en ikzelf adopteerden ook al een eerste zoontje.”

“Mijn zus Nathalie werd in 1981 geadopteerd door mijn ouders. Ze hebben dertien jaar geprobeerd om zwanger te geraken, maar het lukte niet. Maar het mirakel wil dat mijn mama toch zwanger raakte toen de adoptieprocedure liep. Op 20 oktober 1981 ben ik geboren. Mijn ouders hadden in vier maanden tijd eigenlijk een tweeling in huis gehaald”, begint de auteur.

Rootsreis

Jonathan ging samen met zijn zus op zoek naar haar roots in Kolkata, India. Ondertussen adopteerden Jonathan en zijn echtgenoot Clement ook zelf al een zoontje, de vierjarige Theo.

Hij was twee dagen jong toen hij in Brugge zijn thuis vond. En het gezin krijgt uitbreiding, want een tweede adoptieprocedure is lopende.

Konijn Santiago

In zijn avontuurlijke tocht neemt konijn Santiago de jonge lezers mee op zoek naar zijn oorsprong. “Ik vond Santiago wel een toepasselijke naam voor het hoofdpersonage.”

“Santiago is de populairste voornaam voor jongens in Mexico en de naam heeft ook een link met de pelgrimsroute Santiago de Compostella. Geen rootsreis, maar wel iets soortgelijks. Een vulkaankonijn bestaat trouwens echt. Het is na het dwergkonijn het kleinste konijn ter wereld en leeft in de bergen in Mexico.”

Publieksprijs BoekGoud

Met zijn debuut Als ik naar de wolken kijk wou Jonathan rouw en verlies bespreekbaar maken bij kinderen. Hij viel meteen in de prijzen en won een publieksprijs van BoekGoud, een prijs die uitgereikt wordt door uitgeverij Boekscout.

Jonathan combineert vandaag het schrijversbestaan met een halftijdse job als administratief medewerker bij het kadaster in Brugge.

Gevoelige thema’s

Komende zomer openen ze bij hen thuis huisje Malpertuske in de Oostmeers ook een bed & breakfast met guesthouse.

“Ondertussen ligt mijn derde script al klaar. Door psychische kwetsbaarheid aan te kaarten, wil ik opnieuw een gevoelig thema bespreekbaar maken”, licht de auteur al een tipje van de sluier.

In oktober 2021 werd Jonathan opgenomen op de auteurslijst van Literatuur Vlaanderen. Hij is erkend om auteurslezingen te geven. Als ‘meester dagdromer’ gaat hij op bezoek in scholen en bibliotheken om voor te lezen uit eigen werk en lezen te promoten.

Op zondag 20 maart om 14.30 uur leest Jonathan voor uit zijn nieuwe boek, op het jeugdboekenfeest van de Openbare Bibliotheek (dat van 10 tot 17 uur plaatsvindt). Tussen 13 en 13.30 uur is er een meet-and-greet met de auteur.