Boek over dappere Spaanse zwerfhond brengt 5.000 euro op voor dierenasielen in Oostende en Zwevegem

Sinds juni van dit jaar kan je in de boekhandel het verhaal van Boef vinden, een wilde Spaanse berghond. Hij kruiste enkele jaren geleden het pad van Jana Elza Wuyts die besloot hem een fijne thuis te geven in ons land. De opbrengst van het boek bedraagt ondertussen 5.000 euro. “Met trots kan ik vertellen dat ik dat bedrag doneer aan negen organisaties in België en Nederland”, aldus Elza. Het gaat onder andere over dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem en Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende.

Jana Elza Wuyts ontmoette in Spanje een wilde berghond. Het schuwe dier liet zich door geen mens aanraken. Maar wanneer zijn leven in gevaar komt, kan Jana niet van aan de zijlijn toekijken. Samen met haar man, schrijver Marnix Peeters, brengt ze Boef naar ons land. Een aartsmoeilijke onderneming die ze nu in een boek gegoten heeft.

“Ondertussen is het helemaal goed gekomen met Boef. Maar ik besef ook dat niet alle honden zo veel geluk hebben. Daarom besloot ik onder meer dierenasiel De Leiestreek en Het Blauwe Kruis te steunen. Per verkocht boek gaat een euro naar het goede doel. Het boek stond negen weken in de top tien. Uiteindelijk werden er 5.000 exemplaren verkocht.”

Afhankelijk van giften

Een gebaar dat in het asiel erg geapprecieerd wordt. “Het is erg uitzonderlijk dat schrijvers hun opbrengst met ons delen”, aldus Veerle Debaillie van De Leiestreek. “Door corona hebben we meer dan anderhalf jaar geen bezoekers gehad en hebben we geen activiteiten kunnen organiseren. Dat zorgde dus voor een enorme daling in onze inkomsten. Er werden wel meer honden geadopteerd dan anders.”

“Maar de prijs die mensen daarvoor betalen, dekt de kosten voor de verzorging van het dier gewoonlijk niet. Bij ons worden honden en katten immers altijd gesteriliseerd en gecastreerd. We zijn dus afhankelijk van giften.”

Herkenbaar

“Toen Ines van Het Blauwe Kruis het Boef-boek had gelezen, vertelde ze me dat het gedrag van Boef herkenbaar was voor sommige buitenlandse honden in het asiel. Soms lukt het niet in het nieuwe gezin, en dan komen de hondjes bij hen terecht”, vervolgt Elza.

“De verwachtingen die mensen hebben van hun toekomstige huisgenoot overstijgt vaak de maakbaarheid van het dier”, zegt Ines. “Verwachtingen loslaten en de hond aanvaarden zoals hij is, dat is belangrijk.” Dat leerde Boef ons ook.

(AN)