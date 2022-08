Boek ‘Oden aan Wielergoden’ ten voordele van Kloen: “Van cartoons tot anekdotes”

In De Gulden Zonne werd in de nabijheid van heel wat bekende oud-wielrenners zoals Nico Mattan en Roger De Vlaeminck het boek ‘Oden aan wielergoden’ voorgesteld. Het boek is een mengeling van cartoons, gedichten, anekdotes en wielershirts. De opbrengst gaat integraal naar Kloen, een vereniging die zieke kinderen probeert op te vrolijken in het ziekenhuis.

Nico Toye, Filip Cardoen en Hoogleeds Schepen Dimitri Carpentier sloegen de handen in elkaar voor een unieke samenwerking. In het boek komen 37 bekende wielrenners aan bod, met de nadruk op Belgische renners. Niet enkel oudgedienden zoals Roger De Vlaeminck, maar ook actuele wielergoden zoals Wout Van Aert en Mathieu van der Poel komen in het boek voor.

Dimitri Carpentier schreef voor alle 37 coureurs een gedicht terwijl Filip Cardoen hen in een cartoon portretteerde. Nico Toye zorgde uiteindelijk voor de bindteksten en wielershirts. Zo’n 250 liefhebbers waren aanwezig op de boekvoorstelling.

Selectie maken

“We lieten 1.500 exemplaren drukken”, aldus Dimitri Carpentier. “Inmiddels zijn er daar al een aantal honderden van verkocht. Het was geen eenvoudige opdracht om een selectie van wielrenners te maken. We baseerden ons voornamelijk op Nico, die van de renners een truitje in zijn collectie had. Van de meesten had Filip dan al een cartoon. We kozen ook voor een aantal lokale coureurs zoals Jelle Wallays en Guillaume Van Keirsbulck, niet onmiddellijk de renners met het grootste palmares.”

“Vervolgens was het mijn beurt om een passend gedicht te schrijven. Op zich was dat best wel lastig. Niet elke renner heeft namelijk een uitgesproken profiel en ik wou ook nooit twee keer hetzelfde rijmwoord gebruiken.”

Monsieur Paris-Roubaix

Een van de aanwezige renners die ook in het boek staat is Roger De Vlaeminck, de man die de vijf monumenten won. Hij blijft nog altijd bijzonder populair, want na de voorstelling stonden de jongeren in rij om een selfie met hem te nemen. “Het is een hele eer om in het boek opgenomen te zijn. Het boek zit goed in elkaar en ik sta volledig achter het concept om de opbrengst aan het goede doel te schenken”, vertelde ‘Monsieur Paris-Roubaix’.

Wat aanvankelijk begon met een expositie in Oudenaarde met negen gedichten eindigde dus in een volwaardig boek. Komt er nog een vervolg? “De ambitie is er momenteel niet. Eerst gaan we eens evalueren hoe alles verlopen is en naar de verkoop kijken. We sluiten echter niks uit, er zijn nog wel wat plannen om iets te doen.”