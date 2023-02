Auteur Dominique Lannoo brengt vierde Franse roman uit: “Ik kan me helemaal verliezen in het schrijven”

Dominique Lannoo, docent aan hogeschool VIVES in Kortrijk, lanceert met ‘L’enfant de l’amour’ al haar vierde boek in het Frans. “Ik schrijf vooral uit liefde voor taal”, vertelt ze. Lannoo verhuisde recent naar Gistel, de geboortestad van haar man. “En het bevalt me hier prima.”

Dominique Lannoo (60) werd tweetalig opgevoed in Kortrijk, haar geboorteplaats. Na haar studies verhuisde ze naar Izegem, waar Dominique haar verdere leven zou wonen. Of toch bijna. Want afgelopen september verhuisde ze naar Gistel.

Nieuwe streek

“Mijn man Jan Detailleur (65) was actief bij een Ieperse transportfirma, maar ging recent met pensioen. Toen zijn ouderlijk huis vrijkwam en door z’n gemis van de zee, besloten we naar het Oostendse hinterland terug te keren. Sinds enkele maanden wonen we dus in de Abdijstraat. Toegegeven, voor mij is de streek relatief nieuw. Jan kent hier aardig wat mensen, ik probeer me verder te integreren door onder meer vrijwilligerswerk te doen bij Oxfam, pilates te volgen en sloot me ook aan bij een lezersclub. Gistel bevalt me absoluut. Het is hier veel rustiger en groener dan in het vrij industriële Izegem.”

“Mijn boeken zijn niet autobiografisch, ze handelen over het leven van de dag”

Dominique is docente Frans in het departement handelswetenschappen en bedrijfskunde, maar komt nu met een nieuw boek op de proppen. Haar vierde intussen. En in het Frans. “Los van het feit dat ik zowel in het Nederlands en Frans ben opgevoed, vind ik het een prachtige taal. Ik ben een echte francofiel. Pas in 2018 bracht ik mijn eerste werk uit. Ik wou al langer schrijven, maar de tijd en mindset ontbraken. Toen ik noodgedwongen mijn hoofd moest vrijmaken om te revalideren van een hernia-operatie, ben ik aan mijn schrijfproject begonnen.” Reflets turquoises was het resultaat, gevolgd door Mon Marathon (2019) en Le cri du cœur (2020). Haar nieuwste werk draagt als titel L’enfant de l’amour, met de relatie tussen een moeder en dochter als rode draad tegen de achtergrond van het Afrikaanse Madagascar.

Voor de ‘vooruut’

“Mijn boeken handelen over het leven van de dag, zijn niet autobiografisch, maar zijn fictie aan mezelf verbonden. Weet je, ik schrijf niet schematisch: ik weet nooit waar ik zal eindigen. (knipoogt) Ik ben voor de ‘vooruut’ en die drang uit zich ook als ik een verhaal neerpen. Naar mijn gevoel kan het verhaal het helemaal van me overnemen. Schrijven is voor mij pure passie. (lacht) Zo zei ik eens tegen mijn man toen hij thuiskwam: ‘Hij is dood.’ Waarop Jan vraagt over wie het gaat. ‘Wel, mijn personage.’ Zo heftig kan het soms zijn.”

Franse literatuur is in Vlaanderen een nichegenre. “Maar dat deert me niet. Integendeel. Ik schrijf niet om te verkopen of alsmaar hogere oplages te halen. In mijn brede kennissenkring verkoop ik toch telkens zo’n 150 romans. Ook aan de studenten handelswetenschappen en bedrijfskunde van VIVES Kortrijk probeer ik vooral de liefde voor het Frans en mijn enthousiasme over te brengen om te communiceren in een vreemde taal.”