Amantine vat de Otegemse boerderijen in een boek

De culturele en heemkundige kring Amantine heeft opnieuw een boek klaar. Het is het zesde en tevens laatste deel van de reeks over de boerderijen in Groot-Zwevegem waarin alle boerderijen vanaf ca 1850 aan bod komen. In dit deel worden de boerderijen van Otegem behandeld.

Volgens eindredacteur André Velghe past dit laatste deel volledig bij de vijf voorgaande boeken waarin de boerderijen van centrumgemeente Zwevegem en de andere deelgemeenten aan bod kwamen.

“Ook dit boek is rijkelijk voorzien van foto’s, zowel in zwart-wit als in kleur, Luc Vanassche is opnieuw op pad gegaan om illustraties en recente informatie te verzamelen. Na een wekenlange speurtocht kwam hij terug met een pak informatie en beeldmateriaal die hij verder verwerkte. Hij staat trouwens in voor de redactie van het boek en ikzelf voor de eindredactie, lay-out en afwerking”, aldus Velghe.

De hofsteden zijn per straat gerangschikt en de straatnamen worden dan weer alfabetisch opgenomen. Per straat wordt dan, waar mogelijk, gerangschikt volgens de huidige huisnummers. Er zijn slechts 220 exemplaren van het boek beschikbaar.

Vooraf intekenen is dus wenselijk en kan tot 10 december door te storten op rekening van: Amantine BE19 4687 3607 9112 met vermelding van Boerderijen Otegem.

De bestelde boeken kunnen afgehaald worden op zaterdag 14 december tussen 9 en 12 uur in ‘Kaffie & Boukskies’, Zwevegemstraat 12A, in Otegem. Ze kunnen ook daags nadien afgehaald worden op de kerstmarkt in Zwevegem. Achteraf kunnen de boeken afgehaald worden bij Luc Vanassche, Paul Ferrardstraat 41 in Zwevegem. We geven nog even mee dat het boek het A4-formaat heeft, 115 blz. telt en rijkelijk voorzien is van foto’s.

(GJZ)

Het boek kost 25 euro. Voor eventuele verzending wordt 5 euro gevraagd.