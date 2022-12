Zoekactie naar bootje migranten op zee afgeblazen door dichte mist

Voor de kust van De Panne werd woensdagavond laat een zoekactie opgestart nadat een melding was binnengekomen dat een bootje met migranten de zee was opgegaan. Na een uur werd de zoekactie gestaakt. “In de dichte mist was verder zoeken niet meer mogelijk”, zegt Dries Boodts van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC).

Het was omstreeks 22.45 uur toen een vrouw belde naar de alarmcentrale 112. Ze meende van aan land gezien te hebben hoe verschillende migranten met een bootje op het strand wandelden en dat bootje in het water staken van aan het strand van De Panne. Er hing een dikke mist over het strand. De vrouw aarzelde niet en belde de alarmcentrale die op haar beurt het MRCC in Oostende verwittigde.

De procedure ‘redding op zee werd opgestart. “In eerste instantie ging de patrouilleboot SPN09 ter plaatse die min of meer in de buurt was”, zegt Dries Boodts van het MRCC. “Vanwege de dichte mist was het voor de NH90 reddingshelikopter onmogelijk om op te stijgen. Aan land werd een commandopost opgezet die bezet werd door brandweer en politie. Ook zij speurden mee de kustlijn af. Er kon evenwel niets gevonden worden. Ook de P901 Castor van de Marine werd ter plaatse gestuurd. Die is uitgerust met infrarood met warmtecamera en die kon beter zoeken in de mist. Maar ook dan kon er niets gevonden worden. We oordeelden een klein uurtje later dat verder zoeken geen nut meer had en bliezen de reddingsactie af.”

Of er dus effectief een bootje de zee op ging is niet duidelijk maar de kans lijkt eerder klein. (JH)