Vier verdachten blijven in cel, rechtbank Amsterdam moet beslissen over overlevering

De vier Nederlandse verdachten in het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) blijven in de cel. Dat heeft de officier van justitie in Amsterdam maandag beslist, zo meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie in een persbericht.

De vier, die mogelijk van plan waren minister Van Quickenborne te ontvoeren, verzetten zich tegen een snelle overlevering (binnen 10 dagen). De Amsterdamse rechtbank zal nu binnen de 60 dagen beslissen over hun overlevering aan België.

De officier van justitie besliste ook dat voor de vier Nederlanders van 20, 21, 29 en 48 jaar de beperkingen van kracht blijven. Dat betekent dat ze enkel met hun advocaat contact mogen hebben.