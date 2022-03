Vandalisme op Speelplein Harlekijn in Klerken

Grietsje Sijbrandij, volwassenbegeleider van Speelplein Harlekijn trof vorige week een ware ravage aan op het speelplein. “ Onze kleuterhuisjes staan vol speelmateriaal om de kinderen een leuke vakantie te bezorgen en uiteraard zijn die huisje gesloten. Het oudste kleuterhuisje werd niet alleen opengebroken er werd ook een gat in de zijmuur gemaakt”, zucht Grietsje.

“Ook bij het nieuwste kleuterhuisje werd de deur, vermoedelijk met een koevoet, opengebroken. Deze deur is helemaal kapot. Vorig jaar werd ook al eens geprobeerd om in dit huisje in te breken maar het is toen niet gelukt. Toen hebben ze wel het slot vol zand gestoken zodat we er zelf niet meer in konden.”

Het speelplein heeft heel wat lege bierbakken die ze gebruiken om de kinderen kampen te laten bouwen, een leuk spel. “Alle bakken worden op het einde van de speelpleinwerking netjes opgestapeld in het nieuwe kleuterhuisje, nu liggen ze overal over het hele speelplein rond. Ook onze zeilen die daar opgeborgen lagen zijn rondgegooid en zullen waarschijnlijk ook wel kapot zijn. Daarnaast zijn ook alle speeltjes voor de zandbak kapot gemaakt. We hadden die speeltjes nog maar vorige zomer nieuw aangekocht”, vertelt Grietsje.

Aangeslagen

“Ook de autobanden waarmee een parcours wordt gebouwd liggen her en der verspreid, ik heb nog niet de tijd gehad om alles te controleren. Let wel, zijn heel blij dat de kinderen op vrije dagen hier kunnen komen spelen ook als er geen speelpleinwerking is maar dan graag respect voor het materiaal van de speelpleinwerking en zeker geen deuren openbreken.”

“Het is heel jammer en ik moet zeggen dat ik behoorlijk aangeslagen ben, al ons werk naar de vaantjes en zoveel schade! We vragen al drie jaar aan de gemeente om camerabewaking te krijgen misschien komt het er nu van. Straks komt de politie nog langs om de schade op te meten, om sporenonderzoek te doen en om de aangifte op te nemen.”

“Als we de kinderen een fijne zomervakantie willen geven hebben we ons materiaal nodig, dus kom er spelen maar breek geen deuren open en heb respect voor het materiaal zodat ook andere kinderen nog kunnen genieten van het speelplein.”

(AC)