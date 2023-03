TVH getroffen door cyberaanval: “Impact nog niet gekend”

Vannacht werd onderdelenspecialist TVH in Waregem het slachtoffer van een cyberaanval. Op dit moment onderzoekt het bedrijf de impact ervan. Zowel de website als een groot deel van de interne werking ligt plat.

Wat de hackers precies aanvallen en wat ze ermee willen bereiken, is voorlopig nog niet duidelijk. De website van TVH ligt plat en ook de interne systemen zijn grondig verstoord. “Sommige zaken werken wel, andere niet. Ook niet iedereen ondervindt intern dezelfde problemen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van De Voorde. “We kunnen de omvang nog niet echt in kaart brengen.”

Door problemen met de interne systemen kunnen er op dit moment geen bestellingen verwerkt worden. Bovendien ligt het mailverkeer plat, wat de berichtgeving tussen de personeelsleden erg moeilijk maakt.

Gespecialiseerde firma

De IT-afdeling onderzoekt met de hulp van een externe gespecialiseerde firma de impact van de cyberaanval. “We zijn er volop mee bezig maar weten niet hoe lang deze situatie zal aanhouden. We proberen in eerste instantie ook alle werknemers op de hoogte te brengen, via telefoon of hun persoonlijke mailadres.”

TVH Group is een internationale onderdelenspecialist en is vooral gekend door haar vorkheftrucks en hoogtewerkers, die uitgestald staan naast de E17 in Waregem. Daarnaast is TVH ook een wereldspeler op vlak van landbouwtractoren, kleine grondverzetmachines en industriële voertuigen.