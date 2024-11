Transportbedrijf in Veurne verhoogt beveiliging nadat transmigranten in vrachtwagens willen klimmen: “Met prikkeldraad aan omheiningen”

Het transportbedrijf Mattheeuws in Veurne verhoogt zijn beveiliging nadat er steeds meer transmigranten proberen in vrachtwagens te klimmen die tanken bij het bedrijf. Ook op de parking van de truckstop, waar vrachtwagenbestuurders hun rust nemen, zijn er steeds meer problemen met transmigranten die de bestuurders bedreigen.

Ondertussen heeft het bedrijf heel wat inspanningen gedaan om te verhinderen dat er transmigranten het bedrijf kunnen betreden. Er stonden al bewakingscamera’s, maar nu heeft men ook prikkeldraad geplaatst op enkele omheiningen nabij de plaats waar vrachtwagens tanken. De transmigranten proberen immers op de luifels boven de tankplaatsen te geraken, waarop ze zich op het dak van de trailers laten glijden om zo in de vrachtwagens te geraken. Er wordt bovenaan een stuk uit het zeil gesneden, dat door de vrachtwagenbestuurder normaal niet wordt opgemerkt.

Wanneer ze toch in een vrachtwagen geraken en worden ontdekt in Engeland, volgen er zware boetes voor het bedrijf. Wanneer ze ontdekt worden in een lading met voedsel, wordt de lading als verloren beschouwd.

Ingrepen nodig

Zaakvoeder Mathieu Vander Paelt zegt dat ingrepen dringend nodig waren. “Daarvoor krijgen we de steun van de politie Spoorkin die regelmatig controles zal uitvoeren”, zegt hij.

Sinds vorige week wordt de transportzone dag en nacht in het oog gehouden. “De aanwezige prikkeldraad moet ook verhinderen dat er over de afsluiting wordt geklauterd, alhoewel ze nu onderaan een opening proberen te maken om zo de zone te bereiken”, zegt Matthieu. “We kunnen er toch moeilijk stroom op zetten?”, voegt hij er nog aan toe.

Hun belangrijkste wapen is hun smartphone, die ze opladen bij buren van het bedrijf of bij particulieren langs de Albert-I laan. Vele bewoners hebben daar aan hun tuinhuis een oplaadpunt en dat weten de transmigranten ondertussen te vinden. “Ondertussen hebben we ook een privé-bewakingsfirma ingeschakeld, wat voor ons ook een zware bijkomende kost is”, zegt Mathieu.

Meld alles aan politie

Met de winter op komst zijn er in Veurne steeds meer transmigranten te vinden. Onlangs werd er nabij de Lovaart een bouwvallig schuurtje afgebroken waar er lange tijd transmigranten in verbleven. Ook onder een brug langs het fietspad bij de Lovaart verblijven soms transmigranten die zich dan tijdens de nacht gaan verplaatsen naar de zones waar de vrachtwagens staan. “Ondertussen heeft de politie gevraagd aan de bewoners om alle bewegingen van transmigranten te melden,” zegt Matthieu, “maar omdat de politiezone een kleine zone is en daardoor soms onderbemand, kunnen ze niet overal tegelijk opereren. Dat speelt in het voordeel van de ‘inklimmers’ die koste wat kost de oversteek naar Engeland willen maken. Ondertussen zit de schrik er bij sommige vrachtwagenbestuurders al goed in. Er werden al mensen bedreigd en met allerlei afval bekogeld”, wil Matthieu tot slot nog kwijt. (José Tyteca)