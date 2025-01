Zonder rijbewijs en 2,5 promille alcohol in de ochtend: automobilist (45) krijgt opnieuw fiks rijverbod en alcoholslot

Al rij-ongeschikt verklaard bij een eerdere veroordeling en om 10.40 uur ’s ochtends zonder rijbewijs opnieuw met 2,5 promille alcohol in het bloed geklist. Veel viel er inderdaad niet te zeggen voor de verdediging, maar verder dan ja en nee knikken lukte aanvankelijk niet voor een 45-jarige automobilist uit Meulebeke toen hij voor de politierechter in Kortrijk verscheen.

“Opnieuw, opnieuw. Soms zucht ik toch eens hoor”, stak de politierechter van wal bij de behandeling van de zaak van de Meulebekenaar. Op 2 februari 2024 liep hij in zijn gemeente nog maar eens met alcohol achter het stuur tegen de lamp. 2,5 promille om 10.40 uur ’s ochtends. “De avond voordien 5 halve liters Gordon gedronken en die voormiddag ook al eentje”, verklaarde hij.

Nummerplaat geschrapt

Amper vier maanden voordien had een politierechter hem al rij-ongeschikt verklaard bij een veroordeling voor alcoholintoxicatie. Waardoor hij dus zonder rijbewijs rondreed. “Mijn wagen staat nog bij de politie en mijn nummerplaat is geschrapt”, klonk het uiteindelijk dan toch uit de mond van K.D. “Ik zal me binnenkort voor mijn alcoholprobleem laten opnemen.”

De politierechter gaf hem nog een extra rijverbod van 1 jaar, een boete van 3.600 euro en verplichtte hem om een jaar lang enkel met een alcoholslot rond te rijden. In het geval hij natuurlijk weer rijgeschikt verklaard wordt. Hij zal eerst ook opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. (LSi)