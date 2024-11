“Zijn moeder is blij dat hij thuis is met kerst”: twintiger die verdacht wordt van doodslag op zijn baby Hardin is vrij onder voorwaarden

Zo’n tweeënhalve maand nadat vader Bryan M. (29) opgepakt werd op verdenking van doodslag op zijn baby, mag hij onder voorwaarden de cel verlaten. Zijn amper vier maanden oude zoontje overleed met symptomen van het shakenbabysyndroom. “De moeder van mijn cliënt is heel blij dat hij met de kerstdagen thuis zal zijn”, reageert advocaat Jean-Marie De Meester.

Baby Hardin werd op 15 september met spoed het AZ Groeninge in Kortrijk binnengebracht door zijn moeder Evy Dury (19). Het kindje bleek een hersenbloeding te hebben opgelopen en werd meteen naar het UZ in Gent overgebracht. Hulp kon echter niet meer baten, baby Hardin overleed de volgende dag.

Doodslag

De artsen stelden vast dat het kindje symptomen vertoonde van het shakenbabysyndroom. Zowel moeder Evy Dury als vader Bryan M. (29) werden opgepakt door de politie. Evy mocht na verhoor beschikken en wordt niet verder vervolgd, Bryan M. gaf toe dat hij zijn kind door elkaar schudde en werd naar de gevangenis gestuurd op verdenking van doodslag.

Die kwalificatie houdt in dat het gerecht ervan uitgaat dat hij zijn zoontje opzettelijk om het leven bracht, iets wat M. zelf ten zeerste betwist. Vorige maand besliste de raadkamer al om M. vrij te laten met een enkelband maar het parket tekende met succes beroep aan. Intussen kon advocaat Jean-Marie De Meester de onderzoeksrechter wel overtuigen.

Zonder enkelband

“Mijn cliënt mocht vrijdag meteen de gevangenis verlaten zonder enkelband, een moedige beslissing van de onderzoeksrechter”, aldus meester De Meester. “Het onderzoek wordt heel neutraal gevoerd, zowel in het voordeel als in het nadeel van mijn cliënt.”

“Los van wat er is gebeurd, is hij ook deels een slachtoffer. Hij blijft zijn zoontje kwijt en zat in de cel voor iets waarvan hij overtuigd is dat het een ongeval was. Zijn moeder was alvast erg ontroerd en dankbaar door het nieuws, haar zoon zal met kerst thuis zijn.”

Bryan M. moet zich wel aan voorwaarden houden en mag bijvoorbeeld geen contact hebben met de moeder van zijn overleden zoontje. Het onderzoek naar de feiten loopt intussen verder. Het is vooral wachten tot het autopsieverslag binnen is. Volgens advocaat De Meester speelde mogelijk een onderliggende medische problematiek een rol bij het overlijden van baby Hardin.