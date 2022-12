Zes maanden cel gevorderd voor geldezel bij phishing

Een 22-jarige Brugse heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor witwaspraktijken bij feiten van phishing. Via de rekening van A.S. werd liefst 25.000 euro van een zeventiger uit Ieper versluisd. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden gevangenisstraf, maar kon zich ook vinden in een werkstraf.

De beklaagde kwam via Instagram in contact met iemand die een account met de naam ‘Thuiswerk’ gebruikte. Ze kreeg het voorstel om een rekening bij Argenta te openen. S. zou een deel mogen houden van de 25.000 euro die op de bewuste rekening gestort zouden worden. Op 12 april 2021 werd inderdaad bijna 25.000 euro via de rekening versluisd. Het geld was door een phishingbende buitgemaakt door een 72-jarige man uit Ieper op te lichten.

A.S. bekende onmiddellijk haar aandeel in de feiten. Het parket stuurde aan op een bemiddeling, maar de jonge vrouw ging niet in op de uitnodiging. Daarom werd ze alsnog gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

De verdediging legde uit dat de Brugse besefte dat ze iets heel doms had gedaan. In die periode was S. werkloos, waardoor ze hoopte om snel toch wat geld te verdienen. Haar advocate vroeg om opschorting van straf of een werkstraf uit te spreken.

De rechter doet uitspraak op 10 januari.