Zaakvoerder moet boete betalen na geweld tijdens huiszoeking: “Stond zelf vol blauwe plekken”

De 65-jarige zaakvoerder van een bedrijf in afbraak-, grond- en saneringswerken in Waregem ontkende dat hij met opzet een agent van de federale gerechtelijke politie (FGP) stampte tijdens een huiszoeking, maar is er toch voor veroordeeld. Hij moet een boete en zo’n 4.500 euro schadevergoeding betalen.

Op 17 november 2020 viel de FGP ’s ochtends vroeg binnen in de verschillende vestigingen van de bedrijvengroep. Aanleiding was een onderzoek naar subsidiefraude. Zaakvoerder I.D. was daar niet echt mee opgezet en werkte volgens de openbare aanklager tegen. Meer zelfs: toen hij in de politiecombi werd geduwd, kreeg een agent een stamp tegen de knie. Daardoor riskeerde D. een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete.

Vernederd

Maar hij ontkende met opzet geweld te hebben gebruikt. “Stel je voor: ’s ochtends vroeg grijpen tal van agenten je bij je nekvel en sleuren je een combi binnen”, verdedigde advocaat Geert Sustronck de zaakvoerder. “Hoe zou jij reageren? Hij reageerde reflexmatig, zonder opzet. Gebeurde de huiszoeking eigenlijk wel met proportioneel geweld?”

“Ik was natuurlijk opgenaaid”, aldus D. “Ik had al telefoon gekregen dat mijn kinderen waren belaagd en werd voor de ogen van mijn personeel en buren geboeid en meegenomen, afgevoerd als een grote crimineel. Ik kreeg weinig tot geen informatie over de reden van de huiszoeking en zag de volledige dagplanning in het water vallen. Was zo’n optreden wel nodig voor een fiscaal onderzoek rond feiten uit 2009? Waarom nodigden de agenten me niet gewoon uit voor verhoor op kantoor? Ik zat zelf vol blauwe plekken en werd toen een hele dag verhoord.” Hij vroeg de vrijspraak of er minstens zonder straf vanaf te komen. “Om mee te dingen bij openbare aanbestedingen is een blanco strafregister onontbeerlijk”, aldus nog Geert Sustronck. De rechter achtte het geweld wel degelijk bewezen én gaf ook een straf: 4 maanden voorwaardelijke celstraf en een effectieve boete van 1.600 euro. (LSi)