Wielsbekenaar hoeft niet terug naar cel voor neersteken “lastige klant” in pitazaak in Wakken

Een 31-jarige man uit Wielsbeke heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden celstraf met uitstel gekregen voor poging tot doodslag op een klant in een pitazaak in Wakken.

Op 18 september 2018 stapte omstreeks 23 uur een dronken man Pitta Biggy in het centrum van Wakken binnen. Het kwam tot een confrontatie met toenmalig uitbater Behnan K., die de klant met een keukenmes van vijftien centimeter in de buik stak. Het slachtoffer vluchtte hevig bloedend naar huis en onderging twee spoedoperaties, waarbij een deel van zijn lever verwijderd werd. Hij hield aan de feiten ook een litteken van 27 centimeter over. Na het steekincident sloot burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) de zaak voor drie maanden. Behnan K. zat een tweetal maanden in voorhechtenis.

Discussie

Over de omstandigheden van de feiten is altijd discussie blijven bestaan. Het slachtoffer beweerde dat hij buiten werd aangevallen, terwijl Behnan K. volhield dat alles zich binnen afspeelde. Volgens de verdediging viel het slachtoffer al de hele avond klanten lastig. “Toen mijn cliënt groenten voor de volgende dag aan het snijden was, kwam hij achter de toonbank en probeerde hij geld uit de kassa te stelen”, pleitte meester Walter Van Steenbrugge. “Mijn cliënt heeft uitgehaald om hem weg te krijgen.”

Volgens Van Steenbrugge werden de feiten uitgelokt, maar de procureur weerlegde dit. “Met zijn bokservaring had de beklaagde het ladderzatte slachtoffer op een andere manier kunnen neutraliseren”, stelde hij. “Er werd in de zaak trouwens geen bloed aangetroffen. Bovendien is de beklaagde niet vies van messen, want in 2014 joeg hij al eens een groep zatte Polen weg door met een mes in de hand naar buiten te lopen.”

Voorlopige schadevergoeding

De rechtbank oordeelde dat van uitlokking geen sprake is. “De rechtbank ziet geen reden om meer geloof te hechten aan het verhaal van de beklaagde dan aan dat van het slachtoffer”, klonk het. De rechtbank hield anderzijds wel rekening met het gunstig strafverleden van K. en het tijdsverloop sinds de feiten. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 3.500 euro toegekend. (AFr)