Werkstraf voor geweld tegen politie op festival in Torhout

Een 24-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Tijdens een festival in Torhout keerde D.T. zich tegen de politiemensen die tussenbeide kwamen bij een eerdere schermutseling.

De politie van de zone Kouter hield op 29 augustus 2021 een oogje in het zeil op het festival Land of Love. Op een bepaald moment maakten omstaanders melding van moeilijkheden in een straat naar het festivalterrein. Ter plaatse bleek dat er inderdaad een hevige discussie met duw- en trekwerk aan de gang was.

Een van de inspecteurs probeerde een erg agressieve D.T. zonder succes te kalmeren. De politieman moest ook de arm van de beklaagde vastgrijpen om een klap aan de andere man te voorkomen. Tijdens die houdgreep sloeg de Bruggeling met zijn elleboog en bovenarm in het gezicht van de politieman. Daarbij viel de bril van het slachtoffer op de grond, waarna T. nog op de bril ging staan. Bij het boeien bleef de beklaagde ook krabben en stampen. Een andere inspecteur probeerde zijn collega te helpen, maar verwondde door het weerspannig gedrag zijn schouder. In de combi kreeg hij ten slotte ook nog een schop tegen zijn duim.

De beklaagde bekende op de zitting dat hij over de schreef ging. Zijn advocate Beatrice Waerenburgh stelde een straf met probatieuitstel of een werkstraf voor. De rechter merkte echter op dat T. in juni 2022 al een opschorting met probatievoorwaarden kreeg, waardoor hij zich sowieso al moet laten behandelen voor zijn agressieprobleem. In die omstandigheden werd de twintiger deze keer veroordeeld tot 80 uur werkstraf. Als hij die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog de gevorderde acht maanden cel boven het hoofd. Aan de burgerlijke partijen moet T. ruim 800 euro schadevergoeding betalen.