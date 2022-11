Werkstraf en celstraf voor vrienden na beschieten ramen buren

Een rondje schieten met een nieuwe luchtdrukkarabijn heeft twee vrienden uit Roeselare en Waregem voor de rechtbank in Kortrijk respectievelijk een werkstraf en een effectieve celstraf van 3 maanden opgeleverd. De loodjes uit het wapen doorboorden de rolluiken en ramen van de buren. “Gelukkig raakte niemand gewond. Ik was zelf erg geschrokken”, klonk het bij de schutter.

Op 18 april 2021 was Yoni B. (27) uit Roeselare op bezoek bij Thibauld V. uit Waregem. V. had net een nieuwe luchtdrukkarabijn gekocht en had die fier aan zijn vriend getoond. In de tuin testte B. het wapen uit. Hij mikte op een dak van de buren maar miste volledig doel. De projectielen doorboorden een rolluik en een raam.

“Op die verdieping lag op dat moment een kind te slapen”, wees de openbare aanklager op de ernst. “Ik wist niet dat die loodjes zoveel schade konden aanrichten. Ik ben serieus geschrokken en voel me schuldig. Gelukkig bleef het bij materiële schade.” Hij kreeg een werkstraf van 46 uren. Thibauld V. kreeg een effectieve celstraf van 3 maanden en een boete van 800 euro. Hij kampt met een drugsprobleem en verblijft vandaag in de gevangenis. (LSi)