Vrouw (65) uit Diksmuide riskeert celstraf nadat ze geld van eigen schoonzus verduistert

Een 65-jarige vrouw uit Diksmuide riskeert een celstraf van 10 maanden met uitstel en 1.200 euro boete omdat ze haar eigen schoonzus bedroog. M.D. hield geld achter na de verkoop van de auto van de man van haar schoonzus, na diens overlijden. Ze gaf toe 1.000 euro te hebben achtergehouden maar volgens het slachtoffer gaat om 10.000 euro. Er komt nu een extra bankonderzoek.

Nadat de echtgenoot van slachtoffer M. eind 2022 overleed werd besloten om diens auto van de hand te doen. Daar zou haar schoonzus M.D. (65) voor zorgen.

“De auto werd verkocht voor 11.000 euro en daarvan werd 1.160 euro meteen overgeschreven”, zegt de advocaat van M. “De overige 10.000 euro werd in een envelop boven bewaard. Maar plots was dat geld verdwenen en het was haar eigen schoonzus die wist waar het geld lag. Nadat ze klacht indiende bij de politie bleek uit een eerste onderzoek al dat ze de periode nadien heel wat stortingen deed op haar eigen rekening, telkens van cash geld. Eerst ontkende ze alles, maar later gaf ze toe 1.000 euro te hebben gebruikt en gaf ze dat terug. Wij vragen de overige 8.840 euro nog te betalen.

Misbruik van vertrouwen

“Volgens het openbaar ministerie gaat het om misbruik van vertrouwen van een zwakbegaafd persoon en werd 10 maanden cel met uitstel gevraagd.

“Dit bedrag klopt niet en er zijn ook geen bewijzen voor want het geld in de envelop werd nooit geteld”, zegt de advocaat van M.D.

“Er is dus geen enkele bewijs hoeveel geld er weg was en dat M.D. daarvoor in aanmerking komt”. De rechter beval nu een extra bankonderzoek.

De zaak komt op 13 juni opnieuw voor.

(JH)