Vrijspraak voor Hitlergroet tijdens coronabetoging in Brugge: “Puur voor de grap”

Een 54-jarige Blankenbergenaar is voor de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor inbreuken op de racismewet. Tijdens een coronabetoging in Brugge deed D.T. de Hitlergroet, maar volgens de rechter is het twijfelachtig of hij hiermee wou aanzetten tot rassenhaat. De man heeft altijd beweerd dat het om een grap ging.

Op 31 oktober 2021 nam D.T. in Brugge deel aan een betoging van Belgians For Freedom, een organisatie die zich verzette tegen de coronamaatregelen. Tijdens de speeches op ’t Zand brachten de aanwezigen de Haka, een rituele dans van de Maori’s in Nieuw-Zeeland. Daarbij gingen de handen in de lucht, maar D.T. bracht op dat moment de Hitlergroet. “Dit was verwerpelijk gedrag”, aldus procureur Fauve Nowé, die drie maanden cel en een geldboete van 400 euro vroeg.

Volgens de Blankenbergenaar was het allemaal niet slecht bedoeld. “Het was puur voor de grap en het duurde maar een paar seconden”, verweerde hij zich.

Rechts opgevoed

“Terwijl ik mijn arm omhoog stak zei ik tegen een maat naast mij dat ze vroeger allemaal zo stonden. Ik heb niemand iets misdaan en ik ontken ook de Holocaust niet. Ik doe dit anders nooit. Ik ben wel heel rechts opgevoed.”

De procureur wees erop dat T. in 2019 al eens bemiddeling volgde voor feiten van discriminatie. Het jaar erop kreeg hij therapie opgelegd en moest hij een bezoek brengen aan de Dossinkazerne. “Een bezoekje van de wijkagent wees evenwel uit dat dit allemaal niets uithaalde”, stelde Nowé. “Zijn huis stond vol spullen die wezen op extreemrechtse sympathieën.” (AFr)