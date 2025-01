Vriendin (19) vrijgesproken na ritje met drugs naar ‘picknick met tante’: “Twijfel of ze wist dat er drugs in auto lagen”

“Een picknick met haar tante.” Dat was volgens een 19-jarig meisje uit Roubaix de reden om samen met haar 22-jarige vriendin de grens met België over te steken. In werkelijkheid vervoerde de vriendin cocaïne en heroïne als drugskoerier over de grens. Maar hun uitstapje eindigde in Menen…

Op 13 maart 2024 konden Lesly B. (19) en Rachelle D. (22) met een huurauto in Menen tot stilstand worden gebracht. Ze waren de agenten opgevallen omdat ze met een lekke band rondreden. In de auto kon 16 gram cocaïne en 54 gram heroïne in verschillende kleine zakjes gevonden worden. Rachelle D. zat achter het stuur en wist wel degelijk dat ze er gloeiend bij was. “Ze was toen dakloos en had geld nodig”, aldus haar advocate Sharon Carrein. “Maar ze vloog 2,5 maanden in de cel, terwijl ze hoogzwanger was. Dat leidde tot complicaties en een opname in de ziekenboeg van de gevangenis. Ze heeft zeker en vast haar les geleerd.” Voor B. was de arrestatie naar eigen zeggen een donderslag bij heldere hemel. “Ik dacht dat we met haar tante gingen picknicken”, hield ze voor de rechter vol. “In maart?”, vroeg de rechter zich af. “Ze wist vooraf niet af van de drugs”, zette ook D. haar vriendin uit de wind. De rechter geloofde haar en sprak haar vrij. “Er blijft twijfel of ze op de hoogte was dat er drugs in het voertuig lagen”, klonk het in het vonnis. Duidelijk opgelucht liet B. meteen na de vrijspraak de tranen de vrije loop.

Rachelle D. moet ook niet meer terug naar de cel. De rechter veroordeelde haar tot een celstraf van vijftien maanden, maar oordeelde dat de periode van voorhechtenis voldoende is als effectieve straf. Ze moet wel ruim 2.500 euro boete betalen. (LSi)