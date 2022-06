Voorwaardelijke celstraf, begeleiding en boete voor medeverdachte stationsmoord voor cannabisverkoop

De broer van de hoofdverdachte van de Kortrijkse stationsmoord, die zelf ook verdacht wordt van schuldig verzuim, is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van 400 euro voor de verkoop van cannabis. Als hij zich aan begeleidende voorwaarden houdt, blijft de celstraf voorwaardelijk.

Op 15 oktober 2021 kwam het in een appartementsgebouw langs de Minister Tacklaan tot een ruzie tussen Athena M. (30) uit Ieper en het slachtoffer. M. was op bezoek op het appartement van haar broer Tarsis (25) en kreeg het aan de stok met overbuurvrouw Caroline Kint, met wie ook haar broer ruzie had omdat Caroline vaak over overlast klaagde.

Nadat Athena M. Caroline Kint bewusteloos had geslagen en geschopt, nam ze ook de sleutels van het appartement uit haar handtas en sleepte het slachtoffer aan haar haren mee naar binnen. Daarna deed ze de deur toe en liet ze haar voor dood achter.

Medebewoners van het appartementsgebouw verwittigden omstreeks 21 uur de hulpdiensten. Zij vonden het zwaar toegetakelde en bloedende lichaam van de vrouw. In kritieke toestand kon ze naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Daar vocht de vrouw bijna een week voor haar leven, maar ze overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

Schuldig verzuim

Athena M. werd opgepakt en aangehouden, net als haar broer Tarsis. Hij was op het ogenblik van het incident niet thuis maar toen hij bij thuiskomst hoorde wat er was gebeurd, vluchtte hij weg. Schuldig verzuim, vond het gerecht.

Na 3 weken werd Tarsis wel al opnieuw vrijgelaten. In het kader van een drugsonderzoek kwam Tarsis M. ook in het vizier van de speurders als verkoper van cannabis. Hij bekende drugs te verkopen om zijn eigen drugsgebruik te kunnen betalen.

“Begin 2021 kickte hij af van harddrugs en schakelde over op softdrugs”, aldus zijn advocate. “Ook daar wil hij nu vanaf. Hij wil uit het drugsmilieu en verhuisde ondertussen naar Rollegem (Kortrijk).” Door een veroordeling halfweg vorig jaar moet hij zich vandaag ook al aan voorwaarden houden.

(LSi)