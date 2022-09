Voormalig kooivechter vraagt werkstraf voor gewelddadige diefstal in Oostende

Een 28-jarige man vraagt in beroep een werkstraf voor een gewelddadige diefstal in het drugsmilieu.

De feiten dateren van 22 april vorig jaar, toen Tibo V. (23) en Abubakar O. (28) een openstaande schuld kwamen innen in sportpark De Schorre in Oostende. Ze reden in op de wagen van N.A. en zijn vriend, gingen hen met een wapenstok te lijf en maakten 1.000 euro buit.

V. werd kort na de feiten opgepakt, zijn kompaan een maand later. Toen O., een voormalig kooivechter met al veroordelingen voor onder meer wapenbezit en weerspannigheid op zijn strafblad, in het gerechtsgebouw zijn onmiddellijke aanhouding vernam, sloeg hij er met de blote vuist een ruit aan diggelen. Zijn hand moest achteraf genaaid worden.

Tibo V. kreeg in eerste aanleg een werkstraf van 200 uur en ging niet in beroep. De advocaat van O., oorspronkelijk afkomstig uit Tsjetsjenië, had eveneens om een werkstraf gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in. De man werd terug naar de gevangenis gestuurd met drie jaar effectief. In beroep vraagt hij nu opnieuw een werkstraf. “Hij is inmiddels verhuisd naar Koekelare, heeft werk en een nieuwe relatie waar ook al twee kinderen zijn uitgekomen”, pleitte zijn advocaat.

Hij vraagt daarom nog een laatste kans. Maar de procureur-generaal ziet meer heil in een straf met uitstel onder voorwaarden. De man heeft immers nog 200 uur werkstraf uitstaan van een andere veroordeling en als daar nog eens minstens 200 uur bijkomen ziet hij dat niet goedkomen. “Terwijl we met een straf met uitstel onder voorwaarden, justitie u van nabij kunnen opvolgen.”

Uitspraak op 12 oktober. (OSM)