Vijftiger steelt wagen in Oostende en pleegt brutale carjacking op bedrijfsleider in Sint-Truiden

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag de 50-jarige J.V., een man uit het Luxemburgse Libin die momenteel in de gevangenis van Aarlen verblijft, veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De man werd schuldig verklaard aan een zeer gewelddadige diefstal met geweld van een Landrover Discovery met aanhangwagen in Sint-Truiden, waarbij de 48-jarige zaakvoerder omvergereden werd. De vijftiger had eerder een auto gestolen in Oostende. De man bleek op 19 februari 2021 in Brugge ook een Nissan met werkmaterialen gestolen te hebben.

De gevolgen voor de bedrijfsleider waren zeer ernstig. Door de aanrijding werd het slachtoffer weggeslingerd. Hij kwam tegen een container terecht, terwijl de dief met de Landrover en aanhangwagen wegreed. Het slachtoffer had onder meer een bekkenbreuk, gebroken ribben, een kaakbreuk, een klaplong, een wonde aan zijn been en inwendige bloedingen. De verwondingen waren levensbedreigend.

Provisionele schadevergoeding

Volgens advocaat Schreurs was de zaakvoerder een jaar volledig arbeidsongeschikt. Nu zou het nog gaan om zestig procent handelsonbekwaamheid. Aan het slachtoffer is een provisionele schadevergoeding van 1 euro en aan zijn firma een provisioneel bedrag van 23.627 euro toegekend. Er volgt deskundig onderzoek voor een verdere schadebegroting met een heropening van de debatten op 30 juni.

De zaakvoerder was op 23 december 2020 op het bedrijf aanwezig om autobanden voor het voertuig van zijn vrouw te halen. Met de autobanden op een steekkar zag hij op het bedrijfsterrein dat iemand met zijn Landrover en aanhangwagen wilde wegrijden. De zaakvoerder wilde met de steekkar de diefstal verhinderen en ging voor zijn voertuig staan, maar de dief reed hem gewoon overhoop. Met zware verwondingen werd de man naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven overgebracht.

In Oostende gestolen Mercedes

De carjacker verplaatste zich toen met een in Oostende gestolen Mercedes. DNA-sporen in de achtergelaten Mercedes leidden de speurders naar J.V., die hoegenaamd geen onbekende voor het gerecht is. Hij werkte niet mee aan het onderzoek. Hij maakt gebruik van diverse aliassen en verzamelde al celstraffen voor een totaal van 31,5 jaar.

“Deze beklaagde heeft lak aan alles. Hij geeft geen blijk van spijt of inzicht. Deze feiten zijn weerzinwekkend. Hij bekommert zich niet om het leven van iemand anders”, aldus het openbaar ministerie.

Nissan met werkmaterialen gestolen in Brugge

De man bleek op 19 februari 2021 in Brugge ook een Nissan met werkmaterialen en diezelfde dag een Volkwagen Transporter in Nijvel gestolen te hebben. Eind februari 2014 was hij door het Gentse hof van beroep tot zeven jaar cel veroordeeld.

De verdediging van de afwezige beklaagde pleitte voor de vijftiger opslorping met een in Mechelen uitgesproken vonnis, maar dat werd afgewezen. “In zijn zucht naar onrechtmatig profijt vertoont hij een schrijnend gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van anderen”, aldus de rechtbank in Hasselt. De vijftiger moet opdraaien voor 6.524 euro gerechtskosten.

Aan de gedupeerden van de voertuigdiefstallen in Brugge en Nijvel moet hij 28.969 euro schadevergoeding betalen.