Vijftiger in cel omdat hij ex’en blijft lastig vallen: “Drink maximaal nog vijf pintjes per dag”

Een 56-jarige man uit Roeselare kan het blijkbaar niet laten ex-vriendinnen met rust te laten. Ondanks een veroordeling in 2022 en een recente tik op de vingers bleef hij verder doen. De man zit daardoor ondertussen in de cel.

Begin 2022 kreeg Mario V. uit Roeselare een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden en een boete van 800 euro voor stalking van een ex-vriendin. Hij kon na het afspringen van hun relatie de breuk maar moeilijk verwerken, stuurde haar onophoudelijk berichtjes , belde haar op, sprak voicemailberichten in en liet ook de foodbar van de vrouw in het centrum van Roeselare niet onaangeroerd. De kortgedingrechter legde hem een straatverbod op, de correctionele rechter vroeg hem enkele voorwaarden te respecteren om de uitgesproken celstraf voorwaardelijk te houden. Onder meer een begeleiding voor zijn alcoholproblematiek.

Maar in september bleek dat er al zes nieuwe processen-verbaal voor stalking tegen Mario V. waren opgesteld. Het gerecht vroeg dan ook de voorwaardelijke straf te herroepen en de zeven maanden als effectieve straf op te leggen. “Ik zond een ex ’s avonds te veel berichten, als ik een pintje gedronken had”, gaf V. toen aan de rechter toe. “Maar ik laat ze nu gerust. Ze heeft een andere vriend. Ik loop ze nog af en toe op biljarttornooien tegen het lijf, meer niet. Ik drink maximaal nog vijf pintjes per dag, wandel veel, drink een pintje bij het kaarten, kijk naar de koers of voetbal op tv.” Hij mocht toen nog als een vrij man het gerechtsgebouw verlaten.

Aangehouden

Toch blijkt nu dat hij de vrouw(en) ook sindsdien niet met rust kon laten, met een aanhouding tot gevolg. Een nieuw proces hangt dus boven zijn hoofd. Op 27 november mag hij proberen onderuit te komen aan die zeven maanden effectieve celstraf, maar dat lijkt met de opeenstapeling van nieuwe processen-verbaal onbegonnen werk. (LSi)