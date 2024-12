Vijftiger bedreigt bestuurders met honkbalknuppel: jaar cel voor zware verkeersagressie in Wingene

Een 57-jarige man uit Maldegem kreeg voor de Brugse rechtbank een jaar cel, waarvan zes maanden met uitstel, voor zware feiten van verkeersagressie. M.I. bedreigde de slachtoffers met een honkbalknuppel.

Op de Beernemsteenweg in de richting van Tielt zag het slachtoffer op 3 januari in zijn achteruitkijkspiegel hoe beklaagde M.I. een hele reeks wagens inhaalde. Om de beklaagde attent te maken op zijn roekeloze rijgedrag knipperde hij even met zijn grootlichten. Dat viel bij I. in slechte aarde. De man ging voor het slachtoffer rijden en ging enkele keren bruusk in de remmen.

Verderop stopte I. in het midden van de weg. Het slachtoffer stapte uit zijn wagen om de nummerplaat van I. te noteren. Hierop greep de beklaagde naar een honkbalknuppel en stapte dreigend op het slachtoffer af. Een andere bestuurder die het tafereel probeerde te filmen, werd eveneens door I. bedreigd. Die laatste riep dat hij de ruiten van hun wagens zou stukslaan, waarop hij terug in zijn wagen stapte en met gierende banden wegscheurde.

Al 26 keer veroordeeld

I. werd in het verleden al acht keer veroordeeld voor de politierechtbank en liefst achttien keer voor de correctionele rechtbank. Op 11 oktober werd hij in Gent veroordeeld voor verkeersagressie, maar hiertegen ging hij in beroep. “Met zijn explosieve karakter is de beklaagde een gevaar op de weg”, aldus procureur Nathalie Barzeele.

Aan de politie verklaarde I. dat zijn voorliggers amper twintig kilometer per uur reden. Het slachtoffer zou hem tijdens zijn inhaalmanoeuvre opzettelijk gehinderd hebben door naar links uit te wijken. De verdediging gaf wel toe dat het niet verstandig was om naar de knuppel te grijpen. I. lijdt naar eigen zeggen aan posttraumatische stress sinds het steekincident dat hem als vrachtwagenchauffeur overkwam.

(AFr)