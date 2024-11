Vijftiger al voor vijfde keer voor rechter voor verkrachting: “Heb nog nooit een kind aangeraakt”

“Een seksueel roofdier.” Zo omschreef advocaat Filip De Reuse een 57-jarige man uit Roeselare die zich dinsdag voor de correctionele rechtbank voor de vijfde keer moest verantwoorden voor verkrachting. Van zijn 12-jarige stiefdochter dit keer. “Maar ik ben onschuldig”, klonk het.

Zowel in 2000, 2005, 2012 als 2013 liep de vijftiger al veroordelingen op voor verkrachting. “Maar telkens kaderde dat in het einde van relaties. Slachtoffers waren telkens meerderjarig”, counterde de advocate van de verdediging toen Filip De Reuse het opmerkelijke strafblad van de man voor haar voeten gooide. “Nog nooit raakte hij een kind aan.” De toon was meteen gezet. Het 12-jarig meisje diende halfweg 2024 klacht in tegen de vriend van haar moeder omdat hij haar net voor schooltijd zou hebben betast, ontkleed en verkracht.

De klacht kwam pas enkele maanden nadat het kwaad was geschied. “Omdat het in mijn hoofd bleef”, getuigde het meisje, dat eerst naar haar begeleider in een instelling voor jeugdzorg stapte. “Harde bewijzen zijn er niet, maar waarom zou een 12-jarig meisje daar over liegen?”, vroeg Filip De Reuse zich nog af. De openbare aanklager vorderde een celstraf van vijf jaar.

Druggebruik

“Uit wraak”, klonk het kordate antwoord van de man en zijn advocate. “Hij meldde aan de instelling dat haar moeder was hervallen in zwaar druggebruik waardoor ze ook tijdens de weekends niet meer naar huis mocht komen. Dat nam ze hem kwalijk, hij was de boosdoener. Ze wou van hem af en haar moeder opnieuw zien.” “Het verhaal klopt niet”, vond de vijftiger zelf. “Ik heb mijn plicht gedaan door de instelling te verwittigen en durf iedereen recht in de ogen te kijken.” Hij vroeg de rechter hem vrij te spreken. Sinds halfweg juni verblijft hij wel in voorhechtenis in de cel. Vonnis op 24 december. (LSi)