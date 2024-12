Vijf Nederlanders die terecht staan voor handtassenroof in Avelgem komen niet opdagen in rechtbank en vragen uitstel, maar dat is buiten de rechter gerekend

Valse start in het proces rond een grote handtassenroof in Avelgem twee jaar geleden. Vijf verdachten gingen met 350.000 euro aan handtassen aan de haal en riskeren tot anderhalf jaar cel, maar zullen zich wellicht pas in beroep kunnen verdedigen. De rechter weigerde een onverwacht verzoek tot uitstel. “Het is hier Antwerpen niet.”

Op 6 oktober 2022 werden in De Groote Fabrieke in Avelgem een honderdtal dure handtassen gestolen van merken als Louis Vuitton, Chanel en Delvaux. De dieven namen ook twee horloges van Rolex en Cartier mee. Het parket schat de totale buit op zo’n 350.000 euro.

Gegevens uit gsm-masten en ANPR-camera’s moeten bewijzen dat vijf Nederlanders die nacht afzakten naar Avelgem om de goed voorbereide diefstal uit te voeren. Enkelen van hen zouden op 16 september al op verkenning geweest zijn.

Verdediging in beroep

Het parket vorderde voor hen allen 800 euro boete en een jaar cel, het kopstuk riskeert anderhalf jaar. Of de mannen de feiten bekennen, blijft voorlopig echter een vraagteken. Geen van de beklaagden noch hun advocaten daagden op in de rechtbank. Twee betrokken advocaten uit Limburg en Antwerpen schakelden wel een lokale confrater in om in hun naam uitstel te vragen, tot grote onvrede van de rechtbank.

“In Antwerpen mag het dan misschien de gewoonte zijn dat in dit soort dossiers eerst een inleidende zitting plaatsvindt, maar dit is Antwerpen niet”, zei de rechter kwaad. “Deze zaak werd twee maanden geleden al doorverwezen naar de rechtbank en men heeft niets laten weten. Dit is een typisch voorbeeld van advocaten die het recht in eigen handen nemen om de agenda van de rechtbank te bepalen. Zo gaat dat niet meer.”

De rechter besliste om de zaak toch te laten behandelen. Ook de twee aanwezige advocaten, die inhoudelijk niets wisten van de zaak, lieten noodgedwongen verstek. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het vijftal op 20 januari bij verstek veroordeeld en zullen ze allen hun verdediging in beroep moeten voeren.