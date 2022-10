Vijf jaar cel voor 72-jarige Bruggeling die jonge zwakbegaafde vrouw misbruikte

Een 72-jarige Bruggeling is in beroep veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf en twee jaar voorwaardelijk voor de verkrachting van een toen 23-jarige, zwakbegaafde, autistische vrouw. In eerste aanleg was hij nog vrijgesproken omdat de rechtbank had geoordeeld dat het met wederzijdse toestemming was.

H.T. leerde A. in 2016 kennen in fitnesscentrum Basic Fit in Sint-Kruis, waar ze samen met haar moeder kwam sporten. De man vertelde hen over zijn autistische zus en won zo hun vertrouwen.

IQ van 64

Na verloop van tijd ging de man samen met A. fitnessen en lopen. Uiteindelijk gingen de twee ook met elkaar naar bed in sauna’s en B&B’s in de periode van eind 2016 tot begin 2017. De man getuigde dat zij gaandeweg gevoelens voor elkaar ontwikkelden en met wederzijdse instemming een seksuele relatie begonnen.

Maar de vrouw heeft een IQ van 64 en een ontwikkelingsleeftijd tussen 9 en 12 jaar. Toch oordeelde de rechter in Brugge het niet bewezen was dat de vrouw geen toestemming voor seks kon verlenen.

Kwetsbaarheid

Het hof in Gent oordeelde anders. “Het is niet aannemelijk dat ze daartoe het initiatief nam. Uit het strafbundel blijkt dat zij niet van veranderingen houdt en niet afwijkt van haar routine. Het hof is ervan overtuigd dat het initiatief uitging van de beklaagde en dat hij haar aanmaande om daar met niemand over te spreken.”

“Door stiekem seks met haar te hebben op plaatsen die niet geschikt zijn voor een onervaren, naïeve en kwetsbare jonge dame, miskende de beklaagde haar kwetsbaarheid volledig.”

Geen vriendinnen

Mogelijk was ze ook verliefd op hem en was dat het motief om het aanvankelijk te verzwijgen. “Haar moeder erkende dat ze mogelijk verliefd op hem was, omdat ze aandacht en muziek van hem kreeg”, schrijft het hof.

“Daarbij komt dat A. de beklaagde blind vertrouwde. Hij zorgde voor haar bij het sporten en zag haar soms meerdere keren per week. De beklaagde is veel ouder dan zij. A. had geen vriendinnen. Volgens haar vader hunkerde ze naar liefde en vriendschap.”

Kinderlijke belevingswereld

“De seksuele contacten vonden plaats toen haar broer en zus het huis uitgingen, wat voor A. een moeilijke periode was. De beklaagde cultiveerde haar afhankelijkheid en hunker naar vriendschap en liefde door haar een ring te geven en te suggereren dat hij kanker had. Uit de verklaring van haar vader blijkt dat A. heel bang was om hem te verliezen.”

Volgens het hof was ook zij niet in staat om de persoon af te wijzen die ze blind vertrouwde en die ze nodig had. “Hij wist dat zij zich vanuit haar kwetsbaarheid en kinderlijke belevingswereld niet kon verzetten. Enkel de bevrediging van zijn seksuele lusten was voor hem van tel.”

Het hof veroordeelde hem dan ook tot vijf jaar cel, maar omdat de feiten als van 2016 en 2017 dateren, legde het hof hem slechts drie jaar effectief op en sprak twee jaar met uitstel uit. Het openbaar ministerie vorderde geen onmiddellijke aanhouding. (OSM)