Vier jaar cel voor inbreker die zelfs kerstboompakjes openscheurde in Ardooise woning

Een 43-jarige Italiaan uit Schaarbeek heeft voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor vier woninginbraken en een poging daartoe. De man ontkende de feiten met klem.

Op 17 december vorig jaar gingen inbrekers met juwelen en horloges aan de haal in een woning in Ardooie. De bewoonster stelde de feiten vast toen ze thuiskwam van haar werk. “Zelfs de pakjes onder de kerstboom waren opentrokken”, zuchtte ze tijdens het proces. Op dezelfde dag sloeg de bende ook nog toe in woningen in Ardooie, Wingene en Torhout.

Op basis van de nummerplaat kreeg het gerecht een Audi in het vizier die op naam stond van een beruchte Franse dief. Op 8 januari werd de wagen aangetroffen in Schaarbeek. Francesco R. zat achter het stuur en werd aangehouden. De man ontkende zijn betrokkenheid met klem en beweerde dat hij de Audi pas na de feiten gekocht had van een Roemeen in Molenbeek.

Procureur Lode Vandaele maakte de rechtbank evenwel attent op camerabeelden van de feiten waarop R. te zien was. “Hij droeg zelfs dezelfde kledij op het moment van zijn arrestatie”, stelde hij. Vandaele verwees ook naar het strafverleden van R., die al drie keer veroordeeld werd voor diefstallen. (AFr)