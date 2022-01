Vermeende spilfiguur drugstrafiek vanuit Nederland schreeuwt onschuld uit: “Ik ben niet Samir de leider.”

Wekelijks voerden Nederlandse drugskoeriers 1 kilogram drugs ons land binnen. Volgens de openbare aanklager in Kortrijk stuurde een 35-jarige Nederlander de organisatie aan. Na 1 jaar achter de tralies schreeuwt die zijn onschuld echter nog altijd uit. Hij stond samen met 10 anderen terecht en riskeert 6 jaar cel. “Ik ben niet de Samir die als de leider wordt beschouwd”, aldus Said G.

Het onderzoek ging op 4 oktober 2020 aan het rollen met een arrestatie in Roeselare. Stephanie H. en Angelo D. uit Roeselare zaten in een verdachte auto. Een fouille leverde 64 gram cocaïne, 5 gram heroïne en 5.500 euro cash geld op.

Bij een huiszoeking konden nog eens ruim 300 gram heroïne gevonden worden en was de toenmalige partner van H. Steve H. aanwezig. Het koppel vloog 6 maanden achter de tralies, Angelo D. de helft. Het koppel hield er zelf een drugshandeltje op na en haalde de drugs in Utrecht. Ze gaven toe als koerier voor Said G. te hebben gefungeerd.

Vrijspraak

Twee Nederlandse drugskoeriers – Rambo en De Langen – die ook voor de Nederlandse organisatie werkten, konden respectievelijk in hotel Van Der Valk in Oostkamp en bij een levering in Izegem gevat worden. Zij deden volgens de openbare aanklager de ritten in gehuurde voertuigen en kregen twee- tot driehonderd euro per rit als rechterhand van Said G. “Hij was de leider, verdeelde de drugs vanuit verschillende lokaties, stuurde de koeriers aan, bepaalde hoeveelheden en prijs”, aldus de procureur.

G. vloog in januari 2021 in een Duitse cel en kon later aan ons land uitgeleverd worden. “In 2017 kreeg ik in Veurne al eens 4 jaar cel. Ik zat die uit maar heb na mijn vrijlating niets meer met drugs te maken gehad”, hield G. zijn onschuld staande. “Ik ben niet ‘Samir, de leider’. Ik ben al een jaar weggerukt van mijn gezin. Wat moet ik altijd maar aan mijn kinderen vertellen?” Hij vroeg dus de vrijspraak.

Bekend

De anderen bekenden hun rol maar vroegen niet meer terug naar de gevangenis te moeten. Zij kampten ofwel met financiële of drugsproblemen en stapten daarom mee in het drugscircuit. Eén beklaagde zag zijn meubelbedrijf in Nederland overkop gaan, een andere zijn schoonmaakbedrijf in Roeselare.

