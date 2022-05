Verkeersagressie eindigde in kletsnatte gracht: vrienden uit Ingelmunster staan terecht voor slagen aan taxichauffeur

Twee vrienden uit Ingelmunster die het na een geval van verkeersagressie in Meulebeke aan de rechter in Kortrijk moesten uitleggen, wezen met een beschuldigende vinger naar de taxichauffeur met wie ze het aan de stok kregen. “Hij stopte en stapte als eerste uit”, klonk het.

Op 17 oktober 2021 keerden de twee vrienden ’s morgens vroeg terug van een feest in Tielt. In de Marialoopsesteenweg in Meulebeke draaiden ze de weg op en hinderden op die manier een taxichauffeur die er met zijn BMW aan kwam. Dat zinde de man niet. Hij gebruikte zijn grootlichten, haalde het voertuig van de vrienden in, ging in de remmen en stapte uit.

Ook Jean Louis L., die als passagier in de wagen zat, stapte uit. Het kwam tot een regelrechte vechtpartij op straat. Beide kemphanen tuimelden in een kletsnatte gracht. Toen Louis P., die achter het stuur zat, dit zag gebeuren, stapte hij ook uit en dreigde met een taser. Daarna vluchtten de twee vrienden weg maar de taxichauffeur zette letterlijk op kousenvoeten de achtervolging in en belde de politie.

Gebroken neus

“Ik heb me gewoon verdedigd”, aldus L. “Die taxichauffeur stapte als eerste uit en viel ons aan.” Louis P. ontkende het taserwapen te hebben gebruikt. “Ik dreigde er enkel mee”, zo luidde zijn uitleg. De taxichauffeur liep een gebroken neus op en vroeg een schadevergoeding. “Ik stopte niet, het was mijn auto die automatisch remde omdat ze aan het bumperkleven waren”, besloot hij. Vonnis op 22 juni. (LSi)