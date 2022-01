Verdachte van gijzeling in gevangenis Brugge staat terecht voor geweld tegen celgenoot

Faton S. (30), de Kosovaarse crimineel die in de Brugse gevangenis een jonge cipier gijzelde, staat nu ook terecht voor slagen aan zijn celgenoot. De man zit 22 jaar cel uit voor zijn aandeel in de zogenaamde “Bloedwraakmoord”.

In december 2013 executeerde Faton S. samen met zijn vader en broer de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) met acht kogels aan zijn huis in Sint-Niklaas. Een aanslepende familievete tussen twee Romafamilies lag aan de basis van de zogenaamde “Bloedwraakmoord”. De vader en de broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Faton S., die aan het stuur zat van de wagen waaruit de kogels afgevuurd werden, kreeg 22 jaar cel.

Cipier tegen de grond

Faton S. werd opgesloten in de Hasseltse gevangenis, waar hij op 25 juni 2019 een cipier tegen de grond mepte. In maart vorig jaar kreeg hij hiervoor veertien maanden cel. De man belandde in de Brugse gevangenis waar hij op 11 juli 2020 zijn celgenoot enkele rake klappen gaf. Het slachtoffer lag hierdoor een dag in het ziekenhuis. De zaak werd donderdag op vraag van de verdediging uitgesteld naar 5 mei. De advocaten willen het psychiatrisch onderzoek afwachten met het oog op een eventuele internering van S. in de zaak rond de gijzeling van een cipier in de Brugse gevangenis.

Op 24 februari vorig bedreigde S. een 23-jarige vrouwelijke cipier met een zelfgemaakt steekwapen. Hij eiste een helikopter en de vrijlating van zijn familieleden, die in andere gevangenissen zitten. Pas na enkele uren liet hij de vrouw gaan en gaf hij zich over. Volgens de eerste bevindingen van de gerechtspsychiater zou S. toerekeningsvatbaar zijn. Het is nog wachten op het definitieve verslag van de deskundige.

(AFr)