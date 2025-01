Valse bankmedewerkers die in Middelkerke gevat werden maakten bejaarde slachtoffers 30.000 euro lichter: “Dergelijke feiten zijn een ware pest”

Twee Antwerpenaars en een Nederlander zijn voor de Brugse rechtbank veroordeeld voor hun aandeel in een oplichtersbende. Als zogezegde bankmedewerkers troggelden ze de veelal bejaarde slachtoffers in totaal 30.000 euro af.

De bende ging telkens op dezelfde manier te werk. De slachtoffers werden gecontacteerd door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van hun bank. Die waarschuwde hen voor fraude met hun rekeningen waarna een ander bendelid zich bij hen thuis aanbood en er met hun bankkaart en code vandoor ging.

Op 20 november 2023 bood Younes Z. (22) zich aan bij een slachtoffer in Middelkerke. Maar toen de zoon van het slachtoffer plots aankwam, sloeg de Antwerpenaar op de vlucht. De politie kon hem in de buurt inrekenen. Op een tiental meter van hem werden ontfutselde bankkaarten aangetroffen. Zijn chauffeur, Nederlander Ismail A. (34), kon ontkomen.

Younes Z. verklaarde dat het zijn taak was om als ‘haler’ de bankkaarten op te pikken. Het was al zijn derde adres die dag, maar de eerste twee keren was de oplichting mislukt. Verder onderzoek wees uit dat Z. in de dagen voor zijn betrapping ook al had toegeslagen in Sint-Martens-Latem en Hasselt. Met de ontfutselde kaarten werden dure spullen gekocht of cash geld afgehaald. De slachtoffers werden in totaal 30.000 euro lichter gemaakt.

“Ware pest”

In Sint-Martens-Latem Nederlander Can K. (26) Younes Z. gevoerd hebben. En na gelijkaardige feiten in Sint-Lievens-Houtem trad Antwerpenaar Ali E. (21) op als ‘haler’. Procureur Saskia Schepens bestempelde Z. als spilfiguur en vroeg voor hem achttien maanden cel. De drie anderen riskeerden een jaar cel. “Dergelijke feiten zijn een ware pest”, foeterde de procureur. “Telkens worden bejaarde of zwakker mensen geviseerd.”

Naar eigen zeggen werd Z. geronseld via Snapchat. Hij kreeg 200 à 250 euro per rit. “De opdrachtgevers staan hier niet terecht”, pleitte advocaat Joris Van Maele. Z. kreeg uiteindelijk 160 uur werkstraf. Hij zat een maand in voorhechtenis. E. kreeg 90 uur werkstraf. Ismail A. kreeg tien maanden cel met uitstel, terwijl Can K. werd vrijgesproken. De gebruikte wagen stond op zijn naam, maar volgens advocaat Sander Van den Bossche staat niet vast dat hij zelf achter het stuur zat. (AFr)