Vader van Baba Yega-oprichter riskeert celstraf na geflopte show: “Ik ben volledig gebroken en heb geen contact meer met mijn zoon”

Wanneer Baba Yega op 30 december 2016 het populaire programma Belgium’s Got Talent wint, willen ze hun winst uitspelen. De mysterieuze dansact, waar de leden maskers dragen en zogezegd uit de ruimte komen, ziet het aantal fans stijgen. Dat wilden ze verzilveren met spectaculaire shows in Flanders Expo in Gent.

Echter, die shows zouden op een flop uitdraaien. Een flop met financiële repercussies, niet in het minst voor D.M. (60) uit Ieper, de vader van de trekker van de dansgroep. Hij zette nog voor de optredens zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met Easyfairs, de beheerder van de eventlocatie.

Flop compenseren

De eventuele winst of het eventuele verlies zouden door de beide partijen voor de helft betaald worden. “Mijn zoon was te jong, dus zette ik mijn handtekening eronder. Of, beter, werd ik bijna gedwongen om mijn handtekening eronder te zetten”, vertelt D.M. Easyfairs eist nu 71.900 euro om de kosten van die flop te compenseren.

Woensdagmorgen moest D.M. daardoor voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij zich schuldig aan onder meer verduistering van activa, de ontijdige aangifte van zijn faillissement, het niet verlenen van medewerking aan de curator én bedrieglijk onvermogen.

“Onbetrouwbare handelspartner”

Het parket eiste een celstraf van 2 jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, een boete van 8.000 euro en een beroepsverbod van 10 jaar. “Het is een straf verhaal waar deze volstrekt onbetrouwbare handelspartner pure onwil toont om zijn schulden te betalen”, meent de procureur.

De burgerlijke partijen schilderen D.M. af als een hardleerse frauduleuze ondernemer die op grote voet leeft, onder meer met gepersonaliseerde nummerplaten op zijn dikke Tesla van meer dan 100.000 euro. “De man heeft echter geen enkele eigendom. Geen stoel, tafel of schilderij dat van hem is. Dat wekt de achterdocht”, meent curator Alain Vanryckegem.

“Dit is een straf verhaal waarbij deze volstrekt onbetrouwbare handelspartner pure onwil toont om zijn schulden te betalen” – procureur

Voor D.M. was het pijnlijk de pleidooien te aanhoren. Zijn raadsman Karel Decruyenaere vroeg de vrijspraak en schetste de context. Dat hij niks heeft, komt door een ‘versteende constructie’ uit het verleden.

Na zijn huwelijk in 1986 bleek dat zijn vader failliet zou gaan. Daarom vroeg hij de scheiding van goederen met zijn vrouw aan. Alle eigendommen, alle aankoop, alle geld kwam op naam van zijn vrouw. “Toen dat niet meer nodig was, stonden we er niet bij stil dat te veranderen. Alles ging goed en zo werd dat een gewoonte”, getuigt hij.

Echtscheiding

Het zou zich na de geflopte shows van zijn zoon tegen hem keren. Zijn echtgenote zou de schuld niet willen betalen. Het ging zover dat de echtscheiding werd aangevraagd. D.M. zou achtergebleven zijn met niks. “Ik wil die schuld wel terugbetalen, maar dan zal ik eerst mijn deel moeten terugkrijgen”, klinkt het – al is dat voer voor een andere procedure.

Het weegt intussen heel hard op D.M. “Ik ben volledig gebroken. Mijn huwelijk is er aan kapot gegaan. Het contact met mijn zoon is er niet meer. Die ene handtekening heeft uiteindelijk alles verziekt”, zegt hij met de tranen in de ogen.