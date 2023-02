Twintigers ontkennen afranseling van man die hen oneerbare voorstellen deed

Twee jonge twintigers staan voor de strafrechter in Veurne omdat een oudere man beweert door hen te zijn afgeranseld in zijn appartement. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen ‘seksdeal’. “Die man is een fantast en de politie doorprikte zijn leugens”, stellen hun advocaten.

De feiten gebeurden in de nacht van 25 op 26 februari vorig jaar in Oostduinkerke. De 22-jarige V.D. uit Nieuwpoort was er aanwezig in danscafé The Possé en had naar eigen zeggen veel te veel gedronken. Hij werd er het hof gemaakt door W., een oudere man die vlakbij woont. Die maakte avances en vroeg om hem te vergezellen naar zijn appartement om daar seks tegen betaling te hebben waarop V.D. toestemde.

Badjas

“Kort nadien liep W. in zijn badjas en met bloedende voeten opnieuw binnen in The Possé en vroeg de politie te bellen”, sprak de procureur. “Hij stelde te zijn mishandeld, bedreigd met een kapotgeslagen wijnfles en uiteindelijk bestolen van zijn gsm en portefeuille. Kort nadien werden V.D. en zijn 20-jarige vriend C.O. opgepakt. Op een filmpje op een van hun gsm’s is de bedreiging duidelijk te horen. Ik vraag voor V.D. twee jaar cel met uitstel en voor C.O. twee jaar effectief. Hij leefde zijn voorwaarden niet na en zou diegene zijn die de diefstal pleegde.”

Fantast

De advocaten van het duo trokken fel van leer. “W. is een echte fantast, dat maakte de politie intussen al duidelijk. Die avond deed hij oneerbare voorstellen, trok V.D. mee die buiten zijn vriend C.O. ontmoette, die nu in Brest woont. In het appartement kleedde W. zich meteen uit en smeerde zich in met vaseline. Hij vroeg om seks te hebben en zei smalend dat hij normaal op jonge meisjes of jongens valt.”

“Daarop zijn de twee kwaad geworden, viel een wijnfles omver waar W. vervolgens zelf instapte. Er is helemaal geen sprake van geweld. De wetsdokter kon zelf niets vaststellen.” V.D. vroeg de vrijspraak terwijl C.O. een milde straf vroeg voor de diefstal. Vonnis op 7 maart. (JH)