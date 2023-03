Twintiger uit Kortrijk krijgt verbod op sociale media na sexting met minderjarige meisjes

Een 25-jarige jongeman uit Kortrijk heeft van de rechter een verbod op sociale media opgelegd gekregen na sexting met 20 tot 30 minderjarige meisjes. Houdt hij zich daar niet aan, dan vliegt hij 30 maanden de cel in.

De jongeman deed zich op sociale media zoals Snapchat voor als 14-jarige om contact te leggen met leeftijdsgenoten. ‘Bbyboy’ – zo heette zijn account – won hun vertrouwen en stuurde na verloop van tijd de gesprekken de seksueel getinte kant uit. Hij vroeg hen naaktfoto’s te sturen of filmpjes waarin ze zichzelf seksueel bevredigden. Zelf stuurde hij ook pikante foto’s door. De foto’s die hij doorgestuurd kreeg, bewaarde hij in mapjes.

Ontdekt door zus slachtoffer

Op 24 januari 2020 deed de zus van één van de slachtoffers aangifte nadat ze seksueel getinte gesprekken op de gsm van haar zus had gevonden. Onderzoek leidde naar N.C. uit Kortrijk. “Hij meende in de virtuele realiteit ongeremd zijn perverse behoeften te mogen beleven zonder zich te bekommeren om de gevoelens van de minderjarige slachtoffers”, zo klonk het in het vonnis.

De rechter verklaarde ook zijn gsm verbeurd. Eén slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 1.000 euro toegekend. Naast het verbod op sociale media moet de jongeman zich ook nog aan tal van andere voorwaarden houden, zoals begeleiding zoeken voor zijn seksuele problematiek, zijn vaste job behouden,… (LSi)