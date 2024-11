Twee Noord-Fransen veroordeeld voor diefstal fietsen en steps in Kortrijkse stationsomgeving: “Zonder fiets van de trein, met fiets op de trein”

Twee Noord-Fransen uit Tourcoing zitten in de cel op verdenking van diefstal van fietsen en steps in de Kortrijkse stationsomgeving. Ze maakten handig gebruik van het openbaar vervoer om hun slag te slaan. Eén van hen mag na de uitspraak van de rechter de cel verlaten.

Op 14 juni 2024 verdween een elektrische minifiets. Op camerabeelden was te zien hoe Karim H. (34) uit Tourcoing zonder fiets van de trein stapte in Kortrijk en met fiets de trein weer opstapte. Later op de dag herhaalde hij dat kunstje met een step. Hij kon samen met Nadjib M. (39) uit Tourcoing gevat worden toen ze langs het Guldensporenpad aan een fiets aan het prutsen waren. H. is geen onbekende voor het gerecht en liep al twee eerdere veroordelingen op. Hij riskeerde en kreeg ook twaalf maanden effectieve celstraf en een boete van 400 euro. Zijn kompaan mag de cel verlaten. Enkel de periode die hij vast zat, is als effectieve straf uitgesproken, de rest voorwaardelijk. Hij moet wel een boete van 240 euro betalen. “Ik werd gewoon gevraagd te helpen om twee fietsen mee te nemen”, aldus Nadjib M. (LSi)