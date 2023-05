Twee maanden rijverbod en boete na aanrijding met camper

De 27-jarige Kevin G. krijgt twee maanden rijverbod en moet 2.000 euro boete betalen voor het zware verkeersongeval dat hij in januari vorig jaar veroorzaakte in de Bruggestraat. Hij reed aan hoge snelheid en met 1,13 promille in zijn bloed in op een camper en richtte een ware ravage aan. Beide bestuurders raakten gewond bij het ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 7 uur ’s morgens op 22 januari vorig jaar. Kevin G. had de hele nacht spelletjes gespeeld met vrienden en wou nog een vriend naar huis brengen. “Daarom had hij zich wel wat ingehouden qua alcohol die avond, maar dat heeft hij duidelijk verkeerd ingeschat”, zei ook zijn advocate Julie Vandenbogaerde.

G. reed een camper aan en na die botsing verloren beide bestuurders de controle over hun voertuig. De camper belandde in een haag, de bestuurder was acht dagen arbeidsongeschikt. De BMW van G. ramde eerst een bushokje en reed vervolgens een betonnen verlichtingspaal omver.

Hallucinant

Ook G. raakte gewond en was enkele weken buiten strijd. “Het is hallucinant als je de foto’s van de ravage ziet”, zei de rechter. “Hij heeft geluk dat hij er levend uitgekomen is.”

G. had al drie eerdere veroordelingen, de laatste nog in 2021. Zijn advocate vroeg om de man een sensibiliseringscursus te laten volgen, maar daar had de rechter geen oren naar. Naast de boete en het rijverbod moet G. ook alle proeven opnieuw afleggen.