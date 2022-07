Trio riskeert tot 2 jaar cel voor drugshandel: “Speed, wapen, munitie, vals geld, cocaïne,…”

Een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaat in Harelbeke leidde tot de arrestatie van drie drugsdealers. Een Nederlander, een Gentenaar en een 37-jarige man uit Harelbeke riskeren voor de rechtbank in Kortrijk nu tot 2 jaar cel. Ook al bekende maar één van hen drugs te verkopen.

Op 18 oktober 2021 konden Nederlander Bastiaan V. en Mario A. (46) uit Gent in Harelbeke opgepakt worden in een Renault Clio. Die auto met Nederlandse nummerplaten was in de buurt van Diego C. (37) uit Harelbeke opgemerkt worden. Aan boord: 7 gsm’s, een iPad, 2 flesjes vloeibare xtc, een geladen pistool, naalden, inbrekersmateriaal en 19 xtc-pillen.

Huisbezoek

Een huiszoeking bij Diego C. leverde nog eens ruim 1.300 gram speed, 69 gram amfetamines, 239 xtc-pillen, cocaïne, valse bankbiljetten, munitie en 870 euro cash geld op. De Nederlander en Gentenaar bleven tot op de rechtbank hun rol in de drugshandel ontkennen, Diego C. bekende speed en cannabis te verkopen.

Alle drie verblijven ze al zo’n 8 maanden in de cel. Ze liepen één voor één in het verleden al andere veroordelingen voor geweld en diefstallen op. Vonnis op 29 juli.

(LSi)