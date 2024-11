Trap tegen blikje levert caféklant vuistslagen en schoppen op: celstraffen voor zinloos geweld

Een Algerijn en een Irakees zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan zware slagen op het terras van een Oostends café.

Op 13 september vorig jaar gingen Zaid S. (33) en Abdel N. (32) een man te lijf op het terras van café Lafayette in Oostende. De reden was bijzonder banaal. Het slachtoffer zou tegen een blikje hebben geschopt en dat was in de buurt van de beklaagden beland. S. probeerde eerst een sigarettenpeuk uit te duwen op het slachtoffer en trakteerde hem vervolgens op enkele vuistslagen. Het slachtoffer kwam op de grond terecht en kreeg vervolgens nog enkele schoppen van N.

Volgens de procureur tonen camerabeelden hoe de vork aan de steel zat. Abdel N., een Algerijn, was niet aan zijn proefstuk toe en kreeg maandag een jaar effectieve celstraf. Zijn Iraakse kompaan Zaid S., die nog een blanco strafblad had, kreeg tien maanden effectief. Het duo, dat niet kwam opdagen voor het proces, moet aan het slachtoffer ook een voorlopige schadevergoeding betalen van 2.000 euro. De man was een maand arbeidsongeschikt. Een deskundige zal de totale schade becijferen. (AFr)