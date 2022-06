Transmigranten ontdekt achter lading schilderijen in Nieuwpoort: mensensmokkelaars riskeren tot 50 maanden cel

Drie Albanezen en een vrouw uit Luik riskeren voor de Brugse rechtbank tot 50 maanden cel voor mensensmokkel.

Op 19 augustus vorig jaar hield de douane een bestelwagen tegen op de E40 in Nieuwpoort. In de laadruimte zaten drie Albanese transmigranten, onder wie een driejarig kind, verborgen achter een lading schilderijen. De bestuurster, Viviane V. (63) uit Luik, kwam uit de lucht gevallen en beweerde dat ze de schilderijen in Londen wilde verkopen. Met mensensmokkel had ze naar eigen zeggen niets te maken.

Na verder onderzoek kwamen nog drie verdachten in beeld. Albanees Ermal L. (36) uit Oupeye zou V. vergezeld hebben tot in Drongen. De transmigranten werden door Hysen D. (35) en Basri A. (40) naar Drongen gebracht. Dit Albanese duo kon ook gelinkt worden twee smokkels op 5 en 13 augustus vorig jaar. Bij die laatste feiten zaten twee transmigranten verborgen achter de spoiler op het dak van een trekker.

Viviane V. en Ermal L. riskeren 30 maanden celstraf met uitstel, maar vragen zelf de vrijspraak. Voor Hysen D. en Basri A. vroeg de procureur 50 maanden effectieve celstraf. De rechter doet uitspraak op 25 juli. (AFr)