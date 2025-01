Tot zes maanden cel voor duo dat in Colruyt van Zedelgem koolzuurcilinders stal om statiegeld te innen

Een 25-jarige Bruggeling en zijn 27-jarige ex zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan winkeldiefstallen bij Colruyt in Zedelgem.

Het gerecht kreeg Bruggeling C.M. en zijn toenmalige vriendin A.V in het vizier nadat zij bij Colruyt in Zedelgem opvallend veel volle Sodastream-koolzuurcilinders als leeggoed kwamen aanbieden. Onderzoek wees uit dat de twee op 22 augustus, 25 augustus en 18 september 2023 telkens drie tot vier cilinders gestolen hadden. Het parket vermoedt dat ze heel wat meer feiten pleegden, want in totaal incasseerden ze voor 888 euro statiegeld. Elke cilinder is twaalf euro waard.

Schade vergoeden

C.M. en A.V. liepen in het verleden allebei al tegen de lamp voor diefstal. A.V. kreeg bovendien al eens dertig maanden cel voor haar aandeel in een brutale ontvoering in het drugsmilieu. De twee ontkenden de diefstallen bij Colruyt niet en toonden zich bereid de schade te vergoeden. “Het was inderdaad dom en het zal nooit meer gebeuren”, zei M. Advocaat Mathieu Langerock stuurde aan op een werkstraf.

De Brugse rechtbank veroordeelde C.M. uiteindelijk tot zes maanden effectieve celstraf. A.V. komt weg met 60 uur werkstraf. Als ze die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, kan ze alsnog zes maanden cel krijgen opgelegd. (AFr)