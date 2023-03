Tot vier jaar cel voor kopstukken Nederlandse drugsbende die minderjarige koeriers inzette om ‘koffie’ en ‘melk’ te verkopen in Oostende

De kopstukken van een Nederlandse drugsbende hebben voor de Brugse strafrechtbank tot vier jaar effectieve celstraf gekregen. De bende zette meerder- en minderjarige koeriers in om tientallen kilo’s heroïne en cocaïne te verkopen in Oostende en Sint-Truiden. Daarbij werd codetaal gehanteerd.

Het gerecht kon de bende in kaart brengen na de arrestatie van een koerier. “De drugs werden verhandeld in de buurt van het Zeeheldenplein, het Achturenplein en een fietstunnel aan de Leffingestraat in Oostende”, verduidelijkte procureur Christophe Bergez. “Heroïne en cocaïne werden in getapte telefoongesprekken in codetaal omschreven als ‘koffie’ en ‘melk’.”

De koeriers kregen onderdak bij lokale afnemers. Ook hun geld en drugsvoorraad konden ze bij hen stockeren. In oktober 2021 identificeerde het gerecht Hussein A., een 23-jarige Irakees uit Maastricht. Als kopstuk stuurde hij de koeriers aan om drugs te verkopen. Niet enkel in Oostende, maar ook in Sint-Truiden, Leuven en Hasselt. Hij liet zich bijstaan door Sanel C. (27) uit Maastricht.

A. en C. riskeerden als kopstukken respectievelijk acht en vier jaar cel maar de rechtbank hield het maandag op vier jaar en 37 maanden cel. De twee werden voor enkele feiten vrijgesproken. Tien runners en lokale afnemers kregen tussen achttien en dertig maanden cel opgelegd, al dan niet voorwaardelijk. Een dertiende beklaagde kreeg 100 uur werkstraf opgelegd, terwijl een veertiende beklaagde werd vrijgesproken.

Het openbaar ministerie vroeg om 763.000 euro verbeurd te verklaren, maar de rechtbank hield het op een kleine 100.000 euro. (AFr)