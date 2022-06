Tot twee jaar effectieve celstraf voor overval op drugsdealer in Blankenberge

Een 27-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor een diefstal met geweld op een drugsdealer in Blankenberge. In de zaak werden nog vier anderen veroordeeld.

Met zijn kledij vol modder en gras stapte het slachtoffer op 2 februari het politiekantoor van Blankenberge binnen. Hij verklaarde hoe hij door twee mannen overvallen was tijdens een drugsdeal. Hij had 25 gram cannabis meegebracht voor een vrouw uit Blankenberge, maar in de plaats van geld had hij rake klappen gekregen en werd zijn tasje van Louis Vuitton met daarin 90 euro en een gsm gestolen. Zijn drugs had hij evenwel mogen houden.

Onderzoek leidde de speurders naar zes twintigers, die vanuit het appartement van J.B. (27) in Duinbergen in twee wagens naar Blankenberge waren afgezakt. Uit hun gesprekken in de cel konden de speurders afleiden dat J.B. en Bruggeling N.A. (26) het slachtoffer hadden afgetuigd. Zeebruggeling S.D. (25) en Bruggelinge S.M. (25), de vriendin van N.A., waren als chauffeurs in de auto’s blijven zitten. Ook L.V. (20), de vriendin van J.B., was niet uitgestapt. Zij had de cannabis nochtans besteld.

Volgens J.B., die op het moment van de feiten onder voorwaarden stond, was het de bedoeling om de dealer een lesje te leren omdat hij drugs verkocht aan zijn vriendin en aan minderjarigen. J.B. en N.A., die de slagen toebrachten, kregen dinsdag respectievelijk twee jaar effectieve en twee jaar voorwaardelijke celstraf. S.D. kreeg een jaar cel, waarvan de helft met uitstel. L.V. en S.M. kregen respectievelijk 120 uur werkstraf en opschorting van straf. In de zaak stond ook nog een 27-jarige man uit Menen terecht, maar hij werd vrijgesproken. (AFr)