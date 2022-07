Tot drie jaar cel gevorderd voor heroïnehandel vanuit Oostends hotel

Drie Nederlanders en een man uit Desselgem riskeren voor de Brugse rechtbank tot drie jaar cel voor heroïnehandel vanuit een Oostends hotel.

Na een melding van mogelijke drugshandel voerde de politie op 7 februari een observatie uit aan een hotel langs de Koningsstraat in Oostende. Niet veel later konden de agenten een negentienjarige Nederlander klissen nadat hij per step vanuit het hotel was vertrokken naar een klant. A.T. had 144 gram heroïne op zak en de afnemer verklaarde dat hij al sinds september 2021 heroïne en cocaïne aankocht bij dezelfde bende.

A.T. werd aangestuurd door landgenoot D.W. (20) die op de hotelkamer verbleef en er de drugs bewaakte. Hij maakte de afspraken met de klanten en beheerde het geld terwijl A.T. de bestellingen naar klanten bracht.

Halve kilogram heroïne en ruim 800 gram cannabis

Toen de politie in de hotelkamer binnenviel was ook Desselgemnaar M.V. (19) daar aanwezig. Er werden meer dan een halve kilogram heroïne en ruim 800 gram cannabis in beslag genomen, evenals een alarmpistool met 47 patronen.

Volgens het Openbaar Ministerie verkochten de jongelui drugs in opdracht van een Nederlandse bende. “Dit zijn naar eigen zeggen misschien kleine garnalen maar zij maken het wel mogelijk voor de grote mannen in Nederland om in ons land heroïne te verkopen”, stelde procureur Fien Maddens.

“Hier is een duidelijk signaal nodig naar de Nederlandse drugsdealers dat zij hier niet gewenst zijn.”

Al sinds elfde verslaafd

Voor A.T. en D.W. vroeg Maddens dertig maanden cel. Hun advocaten drongen aan op een voorwaardelijke bestraffing. De Desselgemnaar riskeert achttien maanden cel. “Hij was de loopjongen van de loopjongens”, pleitte zijn advocaat Mathieu Langerock.

“Hij is al sinds zijn elfde verslaafd maar volgt de voorwaarden die hij bij zijn vrijlating kreeg opgelegd perfect. We hopen dan ook op een voorwaardelijke straf.”

In de zaak staat ook nog 21-jarige Nederlander terecht. K.V. kwam niet opdagen voor het proces en riskeert drie jaar cel. De man verkocht eveneens heroïne maar vanuit een ander hotel. De uitspraak volgt op 29 juli.

(AFr)