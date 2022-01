Torhoutse dealer ziet voorwaardelijke celstraf effectief worden: “Hij wou op legale cannabisplantage werken”

Een 21-jarige Torhoutenaar moet anderhalf jaar na zijn veroordeling voor drugshandel alsnog naar de gevangenis omdat hij zijn voorwaarden niet correct naleefde.

J.B. (21) maakte deel uit van een zevenkoppige bende die de loop van 2019 diverse soorten drugs aan de man bracht. De Torhoutenaar kreeg in april 2020 twintig maanden voorwaardelijke celstraf voor zijn aandeel in de feiten. Zo moest hij in begeleiding voor zijn drugsprobleem en vast werk zoeken. Maar omdat hij zijn voorwaarden niet correct naleefde trok de rechter ze opnieuw in waardoor zijn celstraf nu effectief wordt.

“De beklaagde verklaarde aan de probatiecommissie dat hij op een legale cannabisplantage in de Verenigde Staten wou gaan werken”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “Dat valt natuurlijk niet te rijmen met zijn voorwaarden. Hij werkte ook elke vorm van begeleiding tegen. Zo legde hij geen urinetesten af.” De verdediging vroeg tevergeefs om J.B. nog een kans te geven. “Hij heeft nu vast werk en is zijn druggebruik aan het afbouwen”, pleitte zijn advocaat.

(AFr)